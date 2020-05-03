來自馬來西亞的正妹空姐「Joeytng」（本名：湯祖瑜）以甜美外型及魔鬼身材走紅，私下的她更是身兼多職的健身教練及高人氣網紅，熱愛在個人IG上分享健身心得及私生活花絮，多年來已累積了20多萬粉絲追蹤，但近日她的IG帳戶竟遭駭客入侵，被騙走約新台幣1.1萬元，甚至被威脅要「回傳裸照」，最終經歷將近3天時間才拿回帳號。

今年27歲的 Joeytng 擁有傲人的S曲線，她時不時就會曬出好身材，就連穿上運動內衣，大秀胸前包不住的雙球及小蠻腰，而形象健康的她除了運動之外，也十分熱愛四處旅遊，近日她Po出了一張自己身穿泳裝的全身照，雖然只秀出背面，但堪稱「背殺」，不僅背肌線條超明顯，更連渾圓的翹屁股跟長腿都超誘人。

在 Instagram 查看這則貼文 J O E Y T N G（@joeytng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 5:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 J O E Y T N G（@joeytng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 下午 6:24 張貼

對於凹凸有致身材曲線，Joeytng公開表示：「好身材一切都是日鍛月煉而來，繼續揣摩求進才是關鍵。」從她日常分享的辣照及健身影片中，就可以知道下了多少苦工在健身練身材，不論是堅挺的美胸，馬甲線還是蜜桃臀，都不是一蹴可幾的啊！想跟她一樣變美的朋友們不妨趁夏天來臨之前動起來～

在 Instagram 查看這則貼文 J O E Y T N G（@joeytng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 下午 11:47 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 J O E Y T N G（@joeytng）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 22 日 下午 6:19 張貼