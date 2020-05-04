以下5個星座女很容易因為一時激情，讓男人一勾就走！

▍1.瀟灑好強的獅子女

獅子雖然表面強硬，他們的內心卻極其脆弱，很容易被感動和滿足！所以如果有人能主動去關心他們，了解他們的心思，噓寒問暖，不用太刻意去追求，他們就會沉浸其中。

因此有人稱獅子的愛情總是「一眼定終身」，因為太容易一見鍾情，所以當他們遇見第一眼就覺得很特別，又聊得來的異性時，就能光速的在一起！

要知道，獅子也是一個標準的顏控，慾望不輸天蠍，所以面對誘惑時，他們很容易泥足深陷！所以你只需要踏出第1步，獅子女就會幫你把剩下的99步走完。正所謂生如夏花之絢爛，說的可能就是獅子女對感情的態度，在這個世界裡，他們肆意瀟灑，喜歡上一個人之後，沒有扭捏，也不會做作，有的只是你情我願！

▍2.對愛情依賴的雙魚女

雙魚女很容易陷入一段感情當中，因為心思細膩，容易心動，所以在被迷惑後，他們就很難忘記對方！畢竟雙魚是個喜歡感情用事的人，只要對方是自己喜歡的類型，互動還不錯，就會讓雙魚有種馬上要戀愛的錯覺，然後被帶著危險而刺激的戀情引誘，很容易受傷。

尤其是當雙魚女單身越久的時候，他們就越是渴望一段新的戀情，像是離開水很久的魚，一點風吹草動都能引起他們最大的關注，所以當能重新回到水裡時，雙魚女就會對這種感覺更加依賴。即使那時他們表面還是雲淡清風，內心卻早就躁動不已，只要稍稍用點技巧，就能引得他們馬上上鉤！

▍3.心思簡單又衝動的白羊女

別看白羊心思簡單，行事總是大大咧咧的，其實他們在感情的世界裡還是非常心細，嚮往著浪漫，總懷有一種別樣的激情！要知道，白羊的性格都很直，不會玩套路，所以他們很適合一見鍾情，如果遇見心儀對象，不用他們勾搭，白羊也會主動跟著走了！

可能是他們的好奇心太強了，性格衝動又沒有耐心，所以白羊女的矜持點往往很低，當面對誘惑的時候，他們連半推半就都懶得去做，就直接上鉤了！

尤其是那些顏值很高又懂得浪漫的男生，就更容易吸引白羊女的目光，即使沒有完全的泥足深陷，白羊女也會為他們而傾倒很長一段時間，非常單純的一直主動付出！

▍4.注重感覺和氛圍射手女

你很難看到射手和同一個異性一直糾纏，他們太過隨心所欲，當遇見心動的人時，就算身邊已經有了伴侶，也會毫不留戀的馬上離開！畢竟，對射手來說，最注重的就是兩人之間的感覺和氛圍，當情緒到了極致，即使是剛認識的人，他們也能馬上與其有更深入的交流。

這就是射手，隨性又灑脫，不受社會規則的各種捆綁。感情對他們來說只是生活的調味劑罷了，所以她們會被這種味道吸引，也能很輕易的將它戒掉，當衝動消失，激情退卻，即使當年再難忘，再讓人割捨不了，射手也會很淡然的離開！

畢竟他們很容易被勾走，也很容易回頭，心思太過飄忽不定，所以他們花心，卻不多情，容易一見鍾情，卻很難再見傾心！

▍5.來得快去得快的巨蟹女

內心柔軟的巨蟹女，是最渴望有人能細心地灌溉他心中的小樹苗，所以當有人出現在他們身邊，照顧他，保護他，能夠理解他所有想法時，就會讓巨蟹女產生想要全心依靠的感覺。

要知道，巨蟹女可謂是12星座中最受男性青睞的女人。他們性格溫柔，善解人意，對每個人都帶著一種特有的溫柔和熱情，彷彿很容易上手！因此，有人認為巨蟹是最好勾引的對象，畢竟他們太容易被感動，一點小小的心意就能吸引到巨蟹女的目光！但其實他們的防備心很重，雖然表面熱情，內心卻十分冷淡，就算成功被勾引，也會在激情退怯之後，馬上離開。

所以巨蟹女容易被勾引，也容易抽身，雖然長相柔弱，卻是個很有自己個性和原則的人！

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