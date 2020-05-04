大陸女星Angelababy（楊穎）以出色美貌及纖瘦身材走紅，混血基因也讓她的五官顯得超精緻，大眼俏鼻如同真人版洋娃娃，縱使成為人母依舊是許多人的女神，她私下的時尚品味也是眾人關注的焦點，曾被網友們封為「最想看到機場私服的話題女星」之一。

近日，Angelababy被拍到現身機場，她身穿黑色短款針織衫配高腰牛仔褲，以上短下長的穿法露出纖細小蠻腰，絲毫沒有半點贅肉，光是一出場就回頭率超高，從側面看更完美凸顯出她的逆天長腿，完美的身材比例可說是羨煞眾人。

Angelababy機場辣秀小蠻腰！上短下長超震撼。（圖／摘自微博@热门明星私服）

Angelababy機場辣秀小蠻腰！上短下長超震撼。（圖／摘自微博@热门明星私服）

而另一套同概念的短版穿搭也很引人注意，Angelababy當天穿著茄子紫色毛衣，下半身穿著淺色牛仔褲，以不同色系給人不同的視覺感，令人眼睛為之一亮！儘管近日因疫情關係必須隨時戴口罩，她光是露出一雙水汪大眼，依舊讓大票粉絲看了全被電暈，也紛紛留言狂讚：「這個美腰真的沒贅肉」、「休閒裝扮也美翻天」、「baby就是穿搭指標」。