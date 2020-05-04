「台大五姬」翁滋蔓笑容甜美、長髮飄逸，從學生時代就是知名校園美女，出道後跨足歌手、主持領域，頗受觀眾喜愛。今年33歲的她，被媒體拍到當街被闊少親吻大腿，親密互動關係匪淺，但並沒有對外回應戀情，過了3個多月，她穿著中空裝玩滑板車，玲瓏有緻的體態全展露無遺。

照片中，翁滋蔓放下及腰長髮，穿著灰色短版深U背心，貼身材質突顯渾圓雙峰，中空設計辣露小蠻腰，平坦腹部幾乎沒有一絲贅肉，下半身搭配貼腿褲，側身一站蜜桃臀和修長美腿都被看光。

翁滋蔓透露在美國玩了第一次滑板車，從此喜歡上這項運動，回台北後騎著車看風景，不禁回首出道10幾年都沒有停下腳步休息，「現在這一刻更能發現，人生的風景有很多美好，身旁的景色也能這麼迷人…」雖然她笑稱現在仍是工作狂，但已經逐漸學習放慢腳步看看周圍的景緻，探索身邊的新事物、陪伴家人等，「然後，幸福就變得更簡單了」。