東方美學設計品牌ANDERLOS安德羅斯概念店終於在台北市東區正式開幕，近期推出的新品手袋主推初夏百搭的溫柔奶茶色，另外為歡慶母親節，趁勢推出「寵愛媽咪」活動，將於母親節前夕送出品牌好禮與購物金等豐富獎項！

靈感來自於東方美學設計，ANDERLOS四大系列新品包款新月、魚雁、月蝕、團扇，各自散發強烈的東方細膩質感，全系列皆選用高級耐用手掌紋牛皮製成，同時混搭精緻花磚設計、質感皮革手柄、經典造型寬肩帶與活潑撞色拼接等巧思，設計師期待透過ANDERLOS令人咋舌的高級皮具製作技藝，彰顯優雅氣質風範！手袋內裏以細緻裡布拼接、內置空間寬大，更是疫情期間相當具實用性的包款！

ANDERLOS四大系列新品包款主打色為溫柔的奶茶色，左上右上：新月、魚雁，左下右下：月蝕、團扇。（圖／品牌提供）

長年關注時尚界發展與趨勢的ANDERLOS可說是時裝周寵兒，時常出入義大利米蘭時裝周、上海時裝周、巴黎Who's next時裝展與台北時裝周等時尚殿堂，經典系列手袋如傳承、紛飛、海精靈、秘境等於展會上備受部落客與藝人關注，總是一包難求，知名藝人如高欣欣、兵家綺、林葉亭、錦雯、賴芊合等皆為品牌愛用者，時常穿搭ANDERLOS手袋參與各大活動與錄製節目。ANDERLOS秉持文化融合、結合西方文藝之美與傳統東方色彩，翻玩皮革圖繪印花與東方美學設計巧思，堅持選用耐用牛皮或上等頭層皮、指名具20年專業工藝的團隊手工製造，期待顛覆世界流行、讓東方美學馳騁在時尚浪尖。

藝人高欣欣(左)、兵家綺(中)、賴芊合(右)皆為ANDERLOS品牌愛好者。（圖／品牌提供）

ANDERLOS為回饋廣大消費者，推出「寵愛媽咪」母親節活動，即日起凡於貼文完成指定動作，就能參加品牌人氣商品與購物金等多項好禮抽獎，ANDERLOS期待透過「兒時我是寶貝，現在您是明珠」活動中傳統優雅的東方文化傳承，讓子女與媽咪都在母親節佳節這樣的「重要時刻，盡顯非凡」。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看ANDERLOS旗艦店在台北東區開幕了！

★獎品內容 ｜ 團扇肩背包楓杏白*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。