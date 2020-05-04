家居通路IKEA桃園店傳8月收攤，將與最大分店「青埔店」整合，近期才大舉對外招募人才，進駐桃園，對桃園店收店訊息，目前IKEA官方未有正式表示。

IKEA「青埔店」商場將設點在高鐵桃園站出站左前方、停車場對面，提供包含家具與家飾零售、超市及餐飲等服務，佔地21000坪，是桃園店規模4倍以上，預計2021年營運，也傳出目前趕工，希望在年底提早開幕，至於桃園店因租約到期，後續仍待說明，目前未有定案。