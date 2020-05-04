受到新冠病毒蔓延影響，今年各地329檔期聲勢不如以往，以桃園市為例，青埔重劃區為暫避疫情，推案量下降至50億，僅為2019年的一半；不過仍有重劃區逆勢推案，如中路重劃區去年檔期推案量約為90億，今年則有望站上100億；至於2019 年推案爆衝的A7重劃區，從去年約270億略為下降至250億，持續穩坐桃園推案量龍頭寶座。

四大產業園區提供破萬就業機會 使A7重劃區建案仍多

▲A7重劃區鄰近四大產業園區，就業機會多，民眾住宅需求量大。/圖片來自富比士地產王網站

位於桃園龜山區的A7重劃區，以體育大學站為中心，向周圍腹地延伸，範圍北至文德路、南邊至青山路二段，東到文桃路，西到華亞三路，總面積為186.43公頃。因有桃園機場捷運貫串其中，設立A7體育大學站而得名，是去年北台灣極具潛力的重劃區之一。前幾年機捷剛通車時，四周還是一片荒涼，直到中華郵政物流園區著手規劃，搭配樂善科技園區、華亞科技園區以及林口長庚園區，共四大產業園區，創造破萬就業機會，吸引大批外地工作者移居A7重劃區。

移居工作者成家立業後打算就近購屋，剛性需求充足，附近擁有樂善國小、文青國中小以及文化一路商業區，在學區與生活機能上均不成問題，加上鄰近新北生活圈，對外交通便利，以遠雄、寶佳為首的建設公司紛紛推出新建案，光是去年全年度推案量上看700億，就不難看出A7重劃區的發展潛力。

A7區「房價凹陷」展現優勢 機捷線CP值最高的一站

▲位處房價凹陷區，A7區房價親民，當地建案吸引大批首購族前來看房。/圖片來自富比士地產王網站

綜觀桃園機場捷運線各站周邊房價，A1台北車站以每坪突破60萬拿下第一，不過台北車站原本就處於市中心地帶，在房價比較上並沒有太大意義，其他各站的房價至少都突破3字頭，A7周圍的A5~A9區段，房價約落在每坪30~45萬之間，唯獨A7區房價在每坪20~25萬，明顯產生「房價凹陷」現象，讓顧客有「捷運差一站，房價差5萬」的感覺，同樣的預算在 其他區只能買中古屋，到了A7則可購買三房含車位的新屋，其中差距相當有感，對於當地房市買氣來說，無疑是一項相當有利的優勢，也成了該區買氣爆棚的重要原因。

重大建設陸續到位 A7區後勢看漲

▲結合交通便利與其他優勢，A7在房價部分將追上機捷其他站。/圖片來自富比士地產王網站

A7區目前建案主打首購族市場，房型產品多落在20~30坪，總價也較親民，未來重大建設陸續到位後，生活機能將漸趨完善，房價勢必會追上機捷其他站，慢慢朝向3字頭靠攏，因此若想在此地購屋置產的民眾，宜趁房價上漲前進場，才是最划算的選擇。