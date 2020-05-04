今年在新冠疫情衝擊下，台商帶著大批資金回流，考量當前各投資標的都受到疫情影響而起伏不定，房地產相對穩定的特性以及銀行利率持續走低，購買不動產成了最佳選擇。高雄近期陸續完成了幾項重大建設，像是衛武營國家藝術文化中心、輕軌捷運計劃、仁武產業園區以及鐵路地下化工程等，直接改變了大高雄的面貌，也為當地房市帶來相當大的利多，其中四大著名聚落：亞灣區、農16、美術館和中央公園特區因豪宅林立，成了換屋族與投資客積極鎖定的目標區域。

政府積極布局 以公共建設為基礎帶動亞灣區起飛

▲市政府積極布局亞灣區，刺激區域發展。/圖片取自富比士地產王

「亞洲新灣區」位於高雄經貿核心地帶，高雄市政府從2011年就開始布局亞灣區，斥資千億元規劃數筆重大公共建設，共計有高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、海洋文化及流行音樂中心、輕軌捷運、港埠旅運中心，有些尚在施工中，有些則已落成啟用，總體來看，豐碩的投資成果將順勢帶動亞灣區發展，也為高雄築起最美的天際線。遠雄、百立等建設公司看準亞灣區未來發展潛力，均在此推出新建案，單價約在50~70萬之間，與十多年前的20餘萬相比，翻漲了一倍，可預期亞灣區未來前景一片看好。

連結漢神百貨商圈 農16特區體質健全吸引建商推豪宅案

位於北高雄的農16特區，擁有萬坪森林公園綠地，特區內捷運紅線R13、R14站使交通更加便利，商圈部分則有漢神百貨商圈、明誠商圈以及裕誠商圈緊密結合，讓此區無論在生活機能與品質上都相當具水準，現已發展成為北高雄的重要生活圈。而農16另一特點為租金偏高，以2房房型來看，每月租金介於1.5~2萬之間，讓許多人興起「租不如買」的念頭，造成農16推案量增長，買氣也逐漸熱起來，去年還有京城King Park單戶售出1億8588萬創下實價登陸以來最高大樓單戶成交紀錄，足可見農16特區含金量相當高。

數十公頃大面積綠地 美術館特區結合藝文觀光 走出一片天

位在旗山區的美術館特區即為原本的「內惟埤文化園區特定區」，範圍介於馬卡道路、中華一路以及愛河之間，總面積為144公頃，區域內擁有數十公頃遼闊綠地占了全區三成土地，更結合農16特區上萬坪的凹仔底公園，被譽為「北高雄之肺」。美術館特區是一個約15年的重劃區，發展得早，機能成熟完備，文藝氣息濃厚，由於環境優雅吸引建商在此推出豪宅建案，未來將有鐵路地下化與捷運輕軌等交通建設啟用，將為該區帶來房市利多。

中央公園遼闊綠地優質環境 拉抬區域房市

▲中央公園地段稀有，類似台北大安區，房價最抗跌。/圖片取自富比士地產王

位於南高雄的中央公園特區，可以說集各項優勢於一身，區內擁有占地3萬8000多坪，高雄最大綠地公園──中央公園，被譽為「都市之肺」，緊鄰新崛江商圈與玉竹商圈，商圈內知名百貨林立，漢神、大統與大立百貨均入駐於此，交通部分，捷運紅線與橘線在此交會，共計有R9、O4、O5站，發展出良好的交通運輸網。集結眾多良好條件，中央公園特區吸引大批民眾前來購屋，連帶刺激房價上揚，該區目前房價已上看3字頭。

房市投資注重保值性 中央公園占有優勢

綜觀4大豪宅區，中央公園特區坐落於高雄蛋黃區，類似台北市大安區，同時兼顧生活機能便利與高生活品質，地段相當稀有，保值性也相對較高。近年來該區推案較少，因此每當有新建案在此區推出，往往能夠吸引大批民眾前來看房，無論是換屋族還是投資客，都應該將中央公園特區的建案納入考量。