歡慶台灣防疫有成，且連續22天無本土病例，HAPPY GO推出「HAPPY GO找點趣，十萬寶箱等你開」活動，即日起至18日卡友由HAPPY GO App進入活動(https://findpoint.happygotolove.com.tw)，透過尋寶地圖開啟AR寶箱，可獲得HAPPY GO萬點點數，以及iPhone 11 Pro和遠東禮券元等大獎。

「HAPPY GO找點趣，十萬寶箱等你開」首波鎖定台北東區和信義商圈，卡友除了獲得高額點數回饋和抽獎機會外，再享酒窖子Wine Bar、自然風涮涮鍋、紅九九個人麻辣鍋等指定合作餐廳消費累點及指定通路消費或兌點等雙重加碼優惠；內用或外帶，每消費1筆可獲得100點，再享1000點抽獎機會。在指定合作餐廳及遠東SOGO台北店3館和遠東百貨信義A13都有埋設AR寶箱，活動期間成功開啟寶箱，且至任一指定百貨消費累點或兌點的卡友，可獲限量HAPPY GO 100點點數回饋。

為歡慶台灣防疫有成，且連續22天無本土病例，HAPPY GO推出「HAPPY GO找點趣，十萬寶箱等你開」活動。（HAPPY GO提供）

8日起再加碼遠東SOGO台北店3館和遠東百貨信義A13的餐廳美食街優惠券，其中，至SOGO忠孝館漢來蔬食消費送大理石奶皇包、聚北海道昆布鍋消費贈日式綜合餃丸，至美食街櫃位消費不限金額贈環保餐具；至SOGO復興館微熱山丘消費滿500元享贈品兌換券；SOGO敦化館紅豆食府與開飯川食堂皆適用消費滿額換100元商品券；遠百A13有11間餐飲參與，辻利茶舗提供辻利霜淇淋或京町培茶霜淇淋兌換券，施房茶的雪珠奶烏有買1送1優惠。

即日起由HAPPY GO App進入活動，透過尋寶地圖開啟AR寶箱，可獲得HAPPY GO萬點點數，以及iPhone 11 Pro和遠東禮券元等大獎。（HAPPY GO提供）

另，歡慶溫馨五月天，HAPPY GO同步推出2大點數加碼回饋活動，「使用App消費累點多5點 再抽520點」，卡友於結帳時，出示HAPPY GO App內的條碼（含HAPPY GO Pay支付累點）供櫃台人員進行累點，合計滿5筆可獲得HAPPY GO限時點數5點，還可再抽HAPPY GO限時點數 520點；為鼓勵卡友多多使用HAPPY GO Pay消費，另推出小額消費鼓勵活動，綁定指定銀行信用卡，單筆消費滿200元，刷滿3次享3倍點數回饋。

歡慶HAPPY GO Pay上線，friDay購物推出綁定遠銀卡消費滿2000贈260點，再推40點兌換60元購物金。（HAPPY GO提供）

此外，HAPPY GO Pay即日起可使用於遠傳旗下的friDay購物，為歡慶上線，即日起至6月30日friDay購物也推出綁定遠銀卡消費滿2000贈260點，40點兌換60元購物金，以及全站商品最低38折起。同時，HAPPY GO還攜手friDay購物、momo購物網與松果購物，推出一系列寵愛媽咪的優惠，滿足卡友「免出門、免排隊、直送到家」的消費需求。