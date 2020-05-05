香港前正妹主播陳嘉倩（Ka Sin Chan）以甜美笑容和惹火身材走紅，目前雖然退役轉行當KOL，依舊以國民女友的姿態活躍在演藝圈中，近日，陳嘉倩身穿黑白雙色bra運動，同時在做完運動後發出火辣美照，並在IG發文關心粉絲︰「今日天氣真好，大家都要身體健康～」她留著烏黑長直髮對著鏡頭燦笑，深溝美照一出立刻電暈大票粉絲。

陳嘉倩胸前的雄偉身段讓她獲得「超兇主播」封號，更被大票男粉絲們稱為「嘉倩BB」，對於這次的運動穿搭，就有眼尖粉絲指出她的打扮竟意外與電子遊戲《Final Fantasy VII》中的虛構角色Tifa（蒂法·洛克哈特）撞衫，紛紛希望她能「神還原」角色。

在 Instagram 查看這則貼文 Ka Sin 陳嘉倩（@kasin520）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 12:49 張貼

在聽見粉絲的心願後，親民的陳嘉倩火速上傳一系列自己坐在吧檯前的寫真，這次加碼戴上露指長手套，搭配上2條黑色吊帶，幾乎100%還原 Tifa 的裝扮，讓讓網友看了直呼「根本真人版」、「沒人可以比你正」、「不愧是我女朋友」、「仙氣逼人」。

在 Instagram 查看這則貼文 Ka Sin 陳嘉倩（@kasin520）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 3:55 張貼