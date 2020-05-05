一年一度的母親節將至，想好要送什麼禮物給媽媽了嗎？還沒想到也沒關係，大數軟體利用InfoMiner即時輿情分析平台，蒐羅出網友最推薦的母親節禮物清單，讓你送禮送到心坎裡！

▍第五名：包包

媽媽們雖然嘴上不說，但其實只要是女人就永遠缺一個包！包包不僅僅是裝東西的配件，更是展現女人自信魅力、生活風格的必備單品！想讓媽媽輕鬆出門又展現出不凡的時尚感？送她一個實用又富有設計的包包就對了！

林依晨推薦可選擇款式類似的閨蜜包組合，和媽媽一起大曬恩愛。（圖／品牌提供）

▍第四名：花束

母親節網友也推薦用送花來表達心意，不過送花也有學問！同是康乃馨，不同花色代表著不同花語，像紅色康乃馨象徵長壽、黃色康乃馨則象徵永遠美麗年輕、粉色康乃馨則象徵不朽的母愛。若覺得老是送康乃馨了無新意，不妨考慮送上富有設計巧思乾燥花，不僅設計浪漫唯美，也更容易保存，再附上一張溫手寫卡片，絕對能讓媽媽心暖暖！

▍第三名：家電用品

舉凡氣炸鍋、掃地機器人、吸塵器、空氣清淨機都是網友熱推的母親節送禮清單，只能說家電用品果然還是大家心中最經濟實惠的禮物首選啊！不妨多多觀察看看媽媽平常都在忙什麼，送她最省時省力的家電用品準沒錯！

繼氣炸鍋之後，大容量氣炸爐成為話題新寵！圖中為A-BOT自動翻炒氣炸爐，10公升大容量空間，搭配濾油烘烤網、燒烤煎不沾盤、自動攪拌鍋，自動翻炒製作多元料理，多層設計，一次可烹調兩種料理，出菜更快更適合小家庭使用。（圖／品牌提供）

▍第二名：母親節蛋糕

母親節帶個蛋糕回家，讓媽媽吃在嘴裡，甜在心裡！如果媽媽不愛吃甜食，養身的蛋糕像是紅麴蛋糕、桂圓蛋糕都是替代的個好選擇，最重要的還是趁著母親節這天，好好跟媽媽聊聊天、說說話，一起共度難得的午茶時光吧！

許多品牌都推出母親節主題蛋糕，圖中為TWG Tea 玫瑰芬香茶慕斯蛋糕，以檸檬海綿蛋糕及杏仁脆餅為基底，加入覆盆子凝凍餡料，以玫瑰芬香茶與白巧克力奶醬相輔相成。（圖／品牌提供）

▍第一名：保養品

媽媽們平時總省吃儉用，把最好的都留給孩子，卻常忘了善待自己。時逢母親節，是時候趁著各家品牌紛紛推出母親節優惠的時候入手保養品了！用最好的保養品來表達對媽媽的感謝之意，提醒媽媽好好呵護自己吧！

保養品是網路聲量第一名的母親節禮物，迪奧精萃再生花蜜微導精露在母親節限定推出加大容量版50ml，這時候買最划算。（圖／品牌提供）