迪奧在超完美持久粉底液之後全新推出「迪奧超完美持久遮瑕乳」，完美承襲迪奧超完美持久底妝系列的經典花植萃取成分，展現如保濕霜般的高延展度，即使乾燥脆弱的眼周肌膚，也能一抹完美修飾不卡紋！

「超完美持久遮瑕乳」是一款能滿足現代女性多變上妝需求的遮瑕產品，獨創的「超彈力斜角刷頭」不僅可輕鬆用於眼下、鼻翼、嘴角等細節部位，更可搭配不同色選，大範圍使用於提亮肌膚、修飾輪廓，也可作為隨身的補妝神器，多樣用法完美滿足女性各種使用需求。

獨創的「超彈力斜角刷頭」可用於細節遮瑕，也可用於大範圍修容打亮。（圖／邱映慈攝影）

本次專門為亞洲女性推出10款色選，無論任何膚色，或是黑眼圈、痘印等各式瑕疵暗沉，都能在中性色調(#0N、#1N、#0.5N、#1.5N、#2N、#3N )、玫瑰冷色調(#1CR)、暖色調(#1W、#2W)的完整色選中，精準找到最適合自己的超完美色號。

本次專門為亞洲女性推出10款色選。（圖／邱映慈攝影）

此外，本次在10款色選中特別推出「#00色選」，不僅能單獨使用提亮膚色，與深色遮瑕乳搭配使用打造更加立體的輪廓，另外還可與粉底液調合使用，創造最符合自己的底妝色彩。對於惱人的眼下暗沉問題，迪奧也建議可以「倒三角亮眼法」，全面提亮眼周肌膚，使雙眸更加明亮有神：

本次特別推出最淺色「#00色選」，可用於提亮膚色，也可用於調和粉底顏色，和深色遮瑕乳搭配使用能打造更加立體的輪廓。（圖／邱映慈攝影）

Step1：使用與粉底液相同色選的超完美持久遮瑕乳於眼頭與眼尾下方，輕點上少量遮瑕乳。

Step2：使用超完美持久遮瑕乳「#00色號」於眼球正下方的笑肌上緣處，輕點上少量遮瑕乳。

Step3：接著以指腹輕輕點開，再輕柔抹勻，雙眸立即重拾明亮光采。

Step4：最後使用超完美持久遮瑕乳「#00色號」打亮鼻頭、山根，可使妝容更加立體完美。