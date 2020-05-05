12星座女愛上哪個星座男會很痛苦？一旦愛上了，這段戀情就是一段血淚啊！

▍白羊女& 天蠍男

白羊女的性格開放、喜歡挑戰。酷酷的天蠍男看起來還蠻高難度的，而且都有點神秘兮兮的，看起來又很有魅力，白羊女喜歡上對方後，就會拼命討好對方，此時天蠍男就會得寸進尺。而且天蠍男也很喜歡人家崇拜他，所以白羊女也蠻深得他意，漸漸被天蠍男吃死。如果有一天天蠍男厭倦了，那這個白羊女通常也就死的不明不白，人財兩失了。

▍金牛女& 雙子男

金牛女和雙子男兩個邏輯思維相差實在太遠了。雙子男覺得我在跟你交朋友，可是金牛女卻錯覺為你在跟我放電，這下不得了，大家邏輯不同、認知不同，這個金牛女就開始一股腦的投入。而且金牛女是很強勢的那種，她會命令雙子男，可是雙子男會雲淡風輕的消失不見，所以金牛女拿他一點辦法都沒有，最後拖拖拉拉的，被雙子男利用了半天，什麽都沒有。

▍雙子女& 巨蟹男

巨蟹男看來隨和，但內心自有想法，不願受別人掌控的，不幸的是雙子女很喜歡掌控別人。雙子女可能會裝可愛丶裝不在意，可是用什麽方法都打不透巨蟹男的銅牆鐵壁，因為巨蟹男比雙子女還要冷靜，雙子女就會氣得牙癢癢的，但又拿他沒辦法。

▍巨蟹女& 水瓶男

水瓶男總是很紳士、對女生就是很好，這種不是過度熱情的方式，巨蟹女已經慢慢的融化了，但實在搞不清他是真心還是假意。如果水瓶座只是玩玩，那巨蟹女已經掉下去了、來不及了，這時候就會失敗。

▍獅子女& 處女男

處女男邏輯縝密，還滿會抓住女孩子的心，他會講好聽話，也滿懂得奉承的，講講笑話給女生聽，他是很願意。而且他是走純愛路線，某部份會打到獅子女的心，獅子女有很單純的一部分，會很相信這個純純的愛，但萬一信任錯人就完蛋了，因為有些處女男花心是真的滿花心的。

▍處女女& 射手男

處女女有嚴肅的一面，而樂天自由派的射手男很能讓女生放輕鬆，而且射手男如果要嚴肅起來，也是能夠講一番大道理的，讓人聽了有大徹大悟的感覺。可是射手男也是很滑溜的，他會讓你永遠搞不清楚是不是？要不要？愛不愛？這時候處女女的強勢就會出來，而射手男就不見人影了。

▍天秤女& 摩羯男

摩羯男一開始很紳士，天秤女也覺得相處起來很舒服。慢慢的天秤女的驕縱或是小女生脾氣就會出來了，或是比較不好相處的那面就會出來，摩羯男就開始採取冷處理，兩個人就是冷對冷、硬對硬，大家來比比看。而且天秤女喜歡男生可以帶她見識好玩、好吃的，到處去，但摩羯男是在一起後，就懶得去慶祝節日，令天秤女想要發狂。

▍天蠍女& 金牛男

雖然金牛男欣賞你、喜歡你，跟你肉體上很合拍，對你充分錶現出高度興趣，天蠍女就會很相信這是愛，然後會開始想掌控對方。這時候金牛男某方面不可被掌控的地方就會出來，會讓天蠍女覺得很難過、不可信賴，而想控制的那一面就會出來了，形成一種惡性循環。

▍射手女& 獅子男

獅子男一開始也是很有誠意，可是獅子男有時候會跟自己過不去，突然喪失信心，突然對這段感情冷下來，就會搞失踪，很多射手女到這裡就崩潰了，不了解為何自己盡心盡力，最後換來對方的消失。

▍摩羯女& 白羊男

其實白羊男挺講究儀表和氣質的，通常都很帥氣，也很有才氣，這兩樣東西都讓摩羯無法抵擋的。但可怕的是，白羊男異性緣非常好，而且他永遠青春不老，這點會讓摩羯女很沒安全感。白羊男講話又模棱兩可，這更讓實事求是的摩羯女會覺得「請你給我正確的答案，你的計劃到底是什麽？」

▍水瓶女& 雙魚男

水瓶女在處理愛情時真有些叛逆，要求自己要有獨立自主的人格，可是她又不介意奉獻。而雙魚男很喜歡這樣的女生，就是有便宜為何不佔，你要奉獻，那讓你奉獻，那最好了，再來就看看這個雙魚男有沒有良心了。水瓶女通常都是比較死腦筋的那個，一旦感情定下來了，也不會想太多，只是雙魚男會把他的誠懇演得很好，讓水瓶女被耍得團團轉還不自知。

▍雙魚女& 天秤男

社交能手的天秤男哪受得了掌控，而雙魚女偏偏使出萬般方法掌控天秤男，最後還是不得逞。因為天秤男不喜歡人家掌控，他寧可你直接說，你千萬不要迂迴的來，因為你越迂迴他閃得越快。所以這套對天秤男不管用，雙魚女因此會嚐到敗績。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】