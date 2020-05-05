最受人民愛戴的英國皇室成員威廉王子與凱特王妃，不僅舉止談吐及穿搭皆有皇室風範，就連育兒方式也受到百萬人讚賞。近日，剛過五歲生日的夏綠蒂小公主不像其他孩子一樣在生日時慶祝，反而是跟著爸媽(威廉王子與凱特王妃)以不同的方式慶生。

眼看新冠肺炎疫情不斷在英國蔓延，民眾躲在家中防疫時第一線的醫護人員還在醫院默默守護大家，而身為皇室成員之一的威廉王子夫婦，不斷透過視訊及影片為醫護人員加油打氣，也帶著小王子與公主投入防疫公益活動為艱困的疫情增添暖意。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 下午 2:30 張貼

2日迎來五歲生日的夏綠蒂小公主，有別於同年齡的孩子希望有個開心的生日派對，她則是跟著爸媽一同前往前線為居家防疫無法出門購買生活用品及弱勢族群分送食品與物資，還以規定的社交距離與民眾們聊天展現超強親合力。鐵粉也注意到小公主的穿搭，承襲了媽媽凱特王妃的勤儉持家，選擇平價服飾品牌出席，讓民眾好感度大增也為英國皇室洗刷「哈梅脫英」的陰影。

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