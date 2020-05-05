以為自己還年輕不用保養？以為皺紋是不可避免的歲月遺毒？其實臉部「皺紋」的生成是外在環境與時間催化的產物，面對靜悄悄又毫無防備的隱形殺手，頂級植萃品牌氧顏森活推出獨門秘笈「抗老鑠金術」，燃起保養界最新風潮。

如果年齡是女人的秘密，那麼，掌握「肌齡」正是每個愛美女性戰勝彼此的秘密武器。氧顏森活發現，現代人時常有「年紀到了才需要抗老」的錯誤迷思，然而，造成肌膚「老化」的原因來自於內在歲月與外在環境因子，環境因子包括光老化、空氣污染、飲食習慣、生活作息及身心壓力等，都會使肌膚出現皺紋、鬆弛、乾燥、粗糙、斑點以及暗沉現象，而環境因素所帶來的老化現象，會發生在各年齡層女性身上！長期下來，肌齡將不再與年齡畫上等號，日漸在臉部刻上難以抹滅的印記。氧顏森活表示，提前掌握肌齡才是肌膚的致勝關鍵，嶄新「蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」不僅致力為消費者改善初老肌膚症狀，更強調「預防皺紋」的肌齡思維，扭轉日日被時間、環境追著跑的肌膚窘境，突破老化僅與年齡相關的緊箍咒迷思，擁有好肌底才是女人不顯年齡的不二之選。

全新「微金超導蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」以內外雙層密集抗老策略，有效抵禦外在光老化與深層修護內在肌底。全系列成分奢華添加高科技專利黃金七胜肽、明星蜂王乳抗皺五胜肽以及珍稀丹蔘葉萃取，強效提升肌膚保養效率，全方位賦活調理，幫助肌底拾回澎彈活力，重現肌膚明亮緊緻微金傳奇。

蜂王乳胜肽抗皺賦活精華添加神戶六甲山山泉水，蘊含豐富微量元素，提供肌膚所需的營養。（圖／邱映慈攝影）

經義大利實驗室人體實證，「蜂王乳胜肽抗皺賦活精華」使用28天後，肌膚皺紋減少22.7%，肌膚平滑度增加11.5%且含水率上升14.8%，有效調理女性乾燥初老膚質、鎖住肌底水份，以高效潤澤配方打擊粗糙紋理，喚醒肌膚自癒功效。同系列「微金賦活組」(賦活青春霜+賦活精萃)，則以油+霜混合護膚概念，獨特配方快速維持臉部澎潤彈力、即刻淡化細紋與暗沉，延緩肌膚老化，共創女人逆時新生青春容顏。「蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」產品含化妝水、精華、眼霜、青春霜與精萃，全系列最大特色除抗皺、抗老功效外，質地更是清爽不黏膩，擦上肌膚後水潤保濕、立即吸收。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得蜂王乳胜肽抗皺賦活精華*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

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