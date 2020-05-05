這個夏天，無論你是想長效控油、還是要細緻完妝，INTEGRATE櫻特芮推出兩款超值底妝組合，讓你不傷荷包、輕鬆打造超完美底妝！

日本大好評，榮獲日本美妝雜誌美的「美容賢者」粉底液第一名獎章的INTEGRATE櫻特芮「柔焦輕透美肌粉底液」，將於2020年5月乘勝推出限定組合「柔焦輕透美肌粉底液-持粧限定組」！粉底液贈送輕巧版蜜粉餅的最強持妝SET包含INTEGRATE櫻特芮「柔焦輕透美肌粉底液」及INTEGRATE櫻特芮「長效控油美肌蜜粉餅」兩品項，大人女孩們再也不用擔心夏季悶熱引發融妝危機，輕鬆就能擁有透亮持妝一整天的完美妝容！

INTEGRATE櫻特芮柔焦輕透美肌粉底液持粧限定組NT420元，限量贈送 長效控油美肌蜜粉餅。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

想要擁有瞬間無瑕超美肌的大人女孩，這次一定不能錯過INTEGRATE櫻特芮 於2020年5月限量推出的「透亮無瑕美肌蜜粉底組」，只要購買「透亮無瑕美肌蜜粉底０號」，就能獲得「專業訂製蜜粉刷」，這款訂製蜜粉刷的刷毛細緻柔軟、接觸肌膚極為舒適，同時也豐盈厚實、可以輕鬆抓取份量適中的蜜粉，搭配「透亮無瑕美肌蜜粉底」使用，就能輕鬆創造輕、薄、透的定妝效果。

INTEGRATE櫻特芮透亮無瑕美肌蜜粉底組NT460元，限量贈送專業訂製蜜粉刷。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看INTEGRATE推出超划算底妝組合！並留言告訴小編你想要入手哪一組～

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得INTEGRATE櫻特芮限定組合*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

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