今年第一季外國人在台置產棟數，創16年來新高！根據內政部資料統計，跟去年同期相比成長近5成，至於外國人取得土地雖跟去年同期相比下滑1.8%，不過取得土地面積大幅成長142.9%，專家分析，外國人取得不動產仍以雙北主要都會區為主，不過，以僑外資著眼具有收益的不動產居多，「純外資」布局台灣的跡象仍不明顯。

根據內政部最新統計資料，今年第一季外國人在台取得建物棟數共332棟，創16年來新高，且跟去年同期相比成長46.3%，至於外國人取得土地共800筆，跟去年同期相比下滑1.8%，不過取得土地面積大幅成長142.9%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，隨著台灣經濟逐漸回歸基本面，不動產已從谷底回升，除了帶動本國買氣，也吸引外國人置產，另一方面，自中美貿易戰後，促進海外資金回歸或產業鏈回台部署，不少買方透過境外公司進行資產布局。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，由於台灣不動產的租金投報率偏低，增值空間有限，又有房市管制措施不斷出籠，過去幾年鮮少投資型需求在台布局。然而，CRS陸續上路、美中貿易戰，再加上去年香港市場的變動，啟動新一波的海外資金來台置產、避稅、避險需求，尤其台灣住宅房價較周邊一線城市仍有相當大的價差，更能吸引全球華人投資盤的關注，帶動僑外資投資量成長。

綜觀第一季外國人在台交易情形，全國移轉建物共332棟，建物面積共1.1萬坪，土地共800筆，土地面積共8.3萬坪，在六都個別表現上，建物棟數以新北市71棟最多，不過建物移轉面積則由台中市居冠六都，共約2千坪，土地取得以台中市125筆最多，土地取得面積也是台中市位居六都第一，共有1.7萬坪3%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然房地合一對外國人的稅率從35%起跳，可是隨著全球資金寬鬆與降息風再起，具有收益的不動產仍能獲青睞，在台灣本地，住宅市場在自用型買盤挹注下堪稱穩健，而商用不動產受惠於資金潮與產業前景而炙手可熱，讓境外資金轉進台灣不動產風雲再起。

不過，黃舒衛進一步分析，今年第一季在經濟部商業司登記的股權狀況為僑外資的上市櫃公司總計買下28.53億元的廠房、廠辦，但實際上無論是旭德科技、天虹科技、高力熱處理、磐儀等，都是道道地地的台灣本土公司，所以大型商用不動產目前並無純外資投資布局的痕跡。