因應在家煮宅商機夯，家樂福趁母親節前首度推出日本通路去年換購逾40萬組的GoodPlus+全紅系列廚品，明（6日）起至7月28日會員單筆500元集1點，較過去集6點門檻降低，滿5點＋349元起、3折起換購，最低30點可免費兌換。

家樂福GoodPlus+有2款全球首發商品，經典電烤箱（左），預訂款10月底取貨，市價3150元，集15點+1399元換購或80點免費兌換，限量1萬個；手沖快煮壺（右），預訂款7月中取貨，市價4490元，集20點+1799元換購或100點免費兌換，限量7000組。（家樂福提供）

家樂福企業社會責任暨溝通經理林夢紹表示，2月底至3月因自煮夯，氣炸鍋、電鍋、鬆餅機等小家電銷量成長2至3成，冷凍食品、生鮮蔬果類也好。去年3至6月柳宗理鍋具換購約12萬商品，這次GoodPlus+全紅系列延續這2年受歡迎的日系品牌，是一般家裡較不常見、具有多功能、設計感的機能性廚品，與家樂福過往推出的基本款商品不同，可趁後疫情時代讓廚藝精進。

家樂福GoodPlus+多功能BBQ電燒烤盤，預訂款7月中取貨，市價4990元，集20點+2299元換購或120點免費兌換，限量8000組。（家樂福提供）

今年因疫情活動延後至5月，剛好可搭上母親節、端午節等節日，換購熱度仍看好。11組餐廚、鍋具、家電用品，適合小家庭、單身族，分為平底鍋、琺瑯、小家電（沖煮壺、烤箱、烤盤）系列，各限量7000組至2萬9000組，共13萬組。

家樂福GoodPlus+琺瑯多功能蒸煮鍋，市價2980元，集10點+1299元換購或75點免費兌換，限量1萬2500組。（家樂福提供）

2款全球首發的商品有「手沖快煮壺」因應台灣人愛咖啡引進，設有溫度儀，可沖煮咖啡和茶、熱牛奶可溫控；「經典電烤箱」復古外型、小巧不占空間。廚房必備的「琺瑯鑄鐵鍋」導熱均勻、穩定保溫；「琺瑯不沾平底鍋」不用養鍋、開鍋，不沾好用。「琺瑯多功能蒸煮鍋」內附簍空孔蒸盤，燉煮、清蒸、油炸、川燙皆行，可做滴雞精、蜆精；與附有章魚燒烤盤、平煎盤的「多功能BBQ電燒烤盤」都能一鍋多用。