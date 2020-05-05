爆餡車輪餅與簡沛恩聯名飲品 快閃板橋大遠百 20:532020/05/05 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百即日起至6月2日邀來新竹超人氣、以會爆餡的紅豆餅成名的「青畑九號豆製所」車輪餅快閃，店內的紅豆餅更多達20種的口味，像是芋頭燒、紅豆燒、牛奶燒都是熱門口味，開賣首日吸引排隊人龍。 「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃期間，簡沛恩不定期在店內服務，9日還邀方馨站台。（遠百提供） 「青畑九號豆製所」這次快閃推出北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒、7公分芋頭燒、大甲芋頭鹹蛋燒等人氣口味。且與藝人簡沛恩的手搖品牌「必可蜜PiQiMi」聯名合作飲品，推出加入招牌7公分芋泥的青蜜香芋啵一下，快閃價80元，還獨家推出放入一整顆鳳梨酥的鐵觀音鳳梨酥拿鐵，快閃價90元。 「青畑九號豆製所」用料實在，車輪餅皮薄，內餡厚達7公分。（遠百提供） #快閃 #口味 #爆餡 #車輪餅 #簡沛恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 吃木乃伊包治百病 古歐洲人療法太重口味 17:002020/05/01 搜奇 效益佳 和億加碼推冷凍商品 04:102020/05/01 產業．科技 香港修例風波》網友發起五區堵路 防暴警中聯辦外戒備 16:272020/05/01 兩岸 響應疫情零確診 竹林學生快閃 21:422020/05/01 生活 全家霜淇淋出新招 首推「仙人掌」口味 12:442020/05/02 財經 練台生上香快閃 家屬批毫無歉意 04:102020/05/03 社會新聞 練台生快閃上香未道歉 議員批:在家屬身上灑鹽 11:312020/05/03 社會 台中樂居金獎評選 5／8起受理報名 12:142020/05/03 生活 沈玉琳重口味一鬧 吳芳銘挑芭樂傻眼了 23:222020/05/04 生活 挺在地花農 百貨量販超市變花店 04:102020/05/05 時尚消費 時尚熱門新聞 IKEA桃園店8月歇業？傳將與最大分店整併 - 消費 170cm網拍女神西外裡上空！開襟「半乳露出」引暴動 - 星光 - 時尚 Vera Wang婚紗女王71歲美到逆天！火辣泳裝輾壓超模 - 時尚 - 時尚 妮可基嫚自撩裙襬看光「短根黑影」近照洩年齡 - 星光 - 時尚 灌籃高手 「真人版晴子」膚白腿長鏡頭前彎腰狂放電 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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