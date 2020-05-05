板橋大遠百即日起至6月2日邀來新竹超人氣、以會爆餡的紅豆餅成名的「青畑九號豆製所」車輪餅快閃，店內的紅豆餅更多達20種的口味，像是芋頭燒、紅豆燒、牛奶燒都是熱門口味，開賣首日吸引排隊人龍。

「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃期間，簡沛恩不定期在店內服務，9日還邀方馨站台。（遠百提供）

「青畑九號豆製所」這次快閃推出北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒、7公分芋頭燒、大甲芋頭鹹蛋燒等人氣口味。且與藝人簡沛恩的手搖品牌「必可蜜PiQiMi」聯名合作飲品，推出加入招牌7公分芋泥的青蜜香芋啵一下，快閃價80元，還獨家推出放入一整顆鳳梨酥的鐵觀音鳳梨酥拿鐵，快閃價90元。