以下3個星座一旦深陷在愛情中，就甘願付出一切，甚至讓自己卑微的像顆塵埃！

▍1.巨蟹座

巨蟹座本身就很容易成為犧牲自己溫暖別人的人，總是把關懷給別人把悲傷留給自己。在愛情裡，巨蟹總是容易變得小心翼翼，不敢去懷疑卻無奈生得敏感、多愁善感，於是只能將這種情緒埋藏在心底，一個人患得患失守護著這份感情。

▍2.金牛座

金牛座甘心默默付出不求回報，願意將自己的全部奉獻給另一半。在愛情裡，金牛總是會考慮到對方的需求，而忽略自己的感受，默默理解、支持另一半的所有決定，為他做出改變，為了對方的心願甘願做自己不喜歡的事情，只要不觸及自己的底線可以無限縱容對方。

▍3.雙魚座

陷入愛情的雙魚座，在他的世界裡愛情比天大，為了愛情可以忘記自己立下的所有flag。只要自己愛著，沉浸在愛情裡，就很容易失去理性判斷，全心全意去相信對方，願意為他變得勇敢，一個人撐起愛情的孤舟，去抵御所有流言蜚語。面對朋友和家人的質疑也毫不動搖，始終期待著對方會像你想像中那樣愛著你。

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