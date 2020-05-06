香港女主播丘靜雯（Nicole）因外貌激似韓國人氣女團 Apink 的隊長朴初瓏（박초롱）而走紅，不僅五官清秀又擁有令人稱羨的健美好身材，是當今香港力捧的新一代新星，也被譽為「最美女主播」，不僅模樣專業又以高顏值深受觀眾喜愛。近日，丘靜雯換上大紅色比基尼，並在IG發出美照辣秀水蛇腰。

照片中，丘靜雯側身坐在泳池畔，身上穿著大紅色超短版泳裝及小褲秀側鋒，更成功展現她纖細的螞蟻腰，呈現出完美的「ㄦ字」，另一張更是加大尺度轉正面，讓若隱若現深溝及腹肌一次見客，性感畫面很快就引起網友們注意，她也在貼文中寫下：「夏天真的來了~ 今年不知道有沒有陽光與海灘呢！」透露出希望新冠肺炎疫情能好轉的感概。

其實丘靜雯的傲人曲線，都要歸功她私下的努力！平時她就熱愛藉由做瑜珈維持線條，更專業到開設課程，呼籲粉絲們一起動起來，相當有號召力，以正面能量瘋狂吸粉，才打造出連女性都夢寐以求的身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 2:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 3 日 上午 1:27 張貼

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