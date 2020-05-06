《慾罷不能》（Too Hot to Handle）是近期討論度超高的Netflix實境秀，節目中邀請10位外型火辣的單身男女在墨西哥的島嶼度假別墅中生活四周，只要在這期間沒有任何接吻、性行為就可以在四周後平分10萬美元的獎金！最引人注目的就是節目中的女來賓們，各個身材火辣到讓人目不轉睛，以下整理出他們的IG帳號，快快追蹤起來吧！
▍1.克洛伊·維奇（Chloe Veitch）
來自英國的克洛伊·維奇早在2018年就曾在模特兒選拔賽中勝出，之後更是曾在倫敦時裝秀中亮相，173公分、32D的身材搭配甜美的長相，讓人充滿遐想！
▍2.妮可·奧布萊恩（Nicole O'Brien）
妮可去年才剛從商學院研究所畢業，在現實生活中是一個業務經理，另外兼職業餘模特兒，雖然沒和任何男生配對，但節目結束後和克洛伊成為好友，也是意外的收穫！
▍3.朗達·保羅（Rhonda Paul）
來自美國亞特蘭大的朗達是節目裡唯一一位黑人女性，同時也是首飾店PureLuXX的老闆，身材火辣的他常在IG曬出性感美照，節目中的自信魅力也讓人印象深刻！
▍4.弗蘭西斯卡·法拉戈（Francesca Farago）
雖然有許多看過《慾罷不能》的人覺得他很「假」，但不可否認的是他真的是非常性感，目前IG的追蹤者已經破372萬的他，是來自加拿大的KOL，還擁有自己的泳裝品牌，更親自擔任品牌的模特兒，看他穿上這些泳衣真的讓女生們會忍不住想掏錢包購買！
▍5.海莉·庫頓（Haley Cureton）
有收看《慾罷不能》的人應該都覺得海莉好像一個暴風一樣，在節目中展現充滿心機的一面激出各式火花，然後最早被淘汰出局！他是來自美國佛羅里達的辣妹，從他的IG帳號可看出他很常參與海灘活動，穿上泳裝大秀自己的好身材。
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