眉型無須設限，創造毛流感才是王道！近年來，為了搭配具有放電大眼效果的深邃眼妝，不會太搶戲的無角度平眉蔚為時尚。而邁入2020，最新眉妝風潮關鍵字則是：擁有「毛流感」和「立體感」的超自然眉型。

眉毛妝得好，雙眼更有神，在這人與人之間更需要用眼神溝通的時刻，完美眉的重要性更無庸置疑。多年來，植村秀以經典「武士刀眉筆」描畫勾勒出引領時尚風潮的精彩眉妝，2020年，植村秀更隆重推出「武士刀眉筆」的完美夥伴「立體毛流持色染眉膏」，靈感來自藝妓所使用的日式傳統櫛梳（KUSHI COMB），能創造出高度精準的眉型與毛流，帶來超越霧眉的3D立體毛流眉。

使用立體毛流持色染眉膏可讓眉毛增添毛流感和立體感。（圖／邱映慈攝影）

「立體毛流持色染眉膏」獨特的斜角細毛刷設計，更能捉住粗細不一的每根眉毛，便於從眉毛根部往上梳理出明顯又自然的毛流感；搭配「武士刀眉筆」，更能打造令人驚豔的眉妝立體自然妝效，讓您在自然俐落或大膽創意等各種眉型之間隨心切換不設限！

獨特的斜角細毛刷設計，使用時更能均勻完整的包覆眉毛。（圖／邱映慈攝影）

植村秀獨創高度顯色配方，讓色料緊緊捉住每一根眉毛，顯色且持久不掉色，鮮明的毛流質感一刷立即上演；除了持久顯色，更具備防水、抗汗、耐油、耐磨擦、防暈染等特性，連濕熱氣候使用或油皮人使用，都能無比安心，不必擔心出門後眉色眉型輕易走山。

立體毛流持色染眉膏推出6款顏色，方便和武士刀眉筆搭配使用。（圖／邱映慈攝影）

為契合時下愛美男女的需求，「立體毛流持色染眉膏」一次推出6種可與「武士刀眉筆」色澤搭配的色號；此外，暢銷色灰棕更加碼推出珠光版，讓您輕鬆打造最具個人風采、超越霧眉的「3D立體毛流眉」。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀立體毛流持色染眉膏*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。