28歲香港女星李蘊（Renee Lee）過去以女團「Cream」出道，長相甜美清純的她保養得宜，早在5年前就和圈外男友結婚，目前已是2個孩子的媽媽，天生娃娃臉加上姣好身材也讓她成為人妻界女神之一。近日，李蘊趁著好天氣，帶著孩子去海灘玩水陽光，也不忘拍下許多生活照與粉絲們分享，其中的泳裝照一曝光就引起暴動。

照片中，李蘊穿著一件黑色連身泳衣，上半身的網狀設計超貼身，直接凸顯出豐滿的美胸，而S型螞蟻腰則從側腰的透視布料中透出，全身上下都好緊緻！她下半身白皙勻稱的美腿也好吸睛，一轉身，連整片美背都一覽無遺，尺度超誘人。

在 Instagram 查看這則貼文 Renee Lee 李蘊（@renee0727）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 7:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Renee Lee 李蘊（@renee0727）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 7:38 張貼

縱使已經育有2名兒女，身材仍然維持在少女時代，絲毫沒有走樣令人相當稱羨，粉絲們一看到李蘊的泳裝穿搭，全被她苗條的身材曲線驚豔到，一致讚嘆留言：「這根本是20歲吧」、「超級童顏的媽媽」、「請傳授保養秘訣」、「最美的辣媽」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Renee Lee 李蘊（@renee0727）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 10:27 張貼