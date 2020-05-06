受到中美貿易戰及新冠疫情影響，企業思考布局之下，加碼投資台灣情形明顯成長。據經濟部統計，截至2020年4月底，投資台灣3大方案已帶動約465家企業投資，投資總金額已達約9,800億元，破兆在即，也促使工業廠房購置需求大增，近期太陽能大廠「美環能」(6424) 委託普華不動產公開標售位於南科高雄園區之廠房，底價達4.2億元。

普華國際不動產總經理田揚名表示，2018年中美貿易戰以來，工業不動產市場受惠於台商大規模回台投資，全台工業區土地交易金額迎來又一波漲勢，去年突破800億元大關，2020年新冠肺炎疫情雖影響訂單，工業地產仍成交約129億元，第一季商用不動產成交金額約196億元，工業部份就佔65.8%，仍被視為2020年房地產市場之交易兩大核心之一。

尤其，投資台灣3大方案挹注廠房交易動能，光是今年開春至4月中以來，經濟部投審會甫通過27家中小企業之擴大投資案，包含印能科技、邦特生物科技、如陽科技、光鈦國際工業等，共將投資近90億元；「台商回台」除4月初通過國巨147億元斥資回台擴廠方案審查外，另巧新科技工業、晶元光電、欣銓科技及全智科技等9家廠商亦通過相關審查，投資金額達約280億元。

而普華國際不動產公司受太陽能大廠「美環能」(6424) 委託，公開標售位於南部科學園區高雄園區，約3,319坪高科技廠房，廠房臨25米路科三路，接往南科高雄園區中山高連絡道，連接大台南、北高雄各產業聚落，交通非常便利，基地面積約5,677坪，具擴建效益。

田揚名表示，南部科學園區包含台南及高雄園區，高雄園區以光電產業、半導體產業、通訊、軟體、電腦及週邊設備業、生物技術、精密機械及其他等六大產業為主，本次公開標售的高科技廠房，其面積適足，區位佳，園區有完善的汙水處理廠設施及管理完善的廢棄物處理，可以滿足擴廠立即生產。