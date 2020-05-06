為迎接母親節來臨，法國精品品牌Longchamp為媽咪們臻選各式包款，讓你輕鬆表心意！本季首度推出便廣受好評的迷你版本的Le Mini Pliage Cuir系列，以Longchamp擅長的皮革工藝，創作出輕巧又時髦包型，無疑是送給年輕媽媽的首要之選！時髦與實用兼具的Mademoiselle Longchamp水桶包，則適合有足夠收納空間需求的媽媽們，無論出席各式場合，皆能輕易展現個人的時尚態度。

Longchamp Le Mini Pliage Cuir 系列 演繹色彩與質感的相遇

Le Mini Pliage Cuir系列承襲Longchamp經典皮革工藝，以揉合奢華羊皮及絨面牛皮撞色風格、Transparent透明PVC與奢華小牛皮等各式材質，為送給年輕媽咪提供最佳選擇。Longchamp運用撞色與異材質拼接搭配色彩柔的白蘭地色，揉合出兼具優雅與率性的Le Mini Pliage Cuir Graphique手提包，如同春日的陽光，散發溫暖氣息；Le Mini Pliage LGP則顛覆傳統對包款的想像，包身採用透明PVC製成，以紅色與藍色牛皮皮革滾邊來提升手袋的立體視覺，大膽的設計讓旁人無法抵擋想窺探的衝動；採用精緻牛皮的Le Mini Pliage Cuir手提包，則獻給高貴知性的媽媽，以大地色系的自然色和干邑色構築包身，特殊的皮革材質會隨時間產生光澤，無論手拿或者肩揹使用，皆能展現如藝術般的完美質感。

Mademoiselle Longchamp系列 散發法式經典時尚氣息

Longchamp 2017年推出Mademoiselle Longchamp系列便深受全球名人喜愛，今年則推出水桶包款，兼具女性魅力與優雅率性設計，勢必讓喜愛大容量包款的媽媽愛不釋手。Mademoiselle Longchamp系列包身採優質的小牛皮革，奢華的觸感將率性簡約的氣質推升至完美的境界，搭配精緻的穿孔設計與品牌識別蠟印圖樣，展現法式精神氣質，盡展獨立自在的時尚態度。Mademoiselle Longchamp系列水桶包提供多種顏色選擇，除了經典的黑色和焰紅色外，暖色調的米色、干邑色與清爽青瓷色則彷彿為夏日注入一抹和煦的風，如同母親的笑容一般，不時安撫著我們的心靈。Mademoiselle Longchamp系列水桶包搭配提把設計與可拆卸肩帶，能依心情轉換不同揹用造型，不論面對各式場合，都能讓媽媽成為眾人眼中的時尚焦點！