在人生每個重要的時刻，母親皆伴隨著我們成長，母愛是世上最無私、最真誠且不求回報的愛。母親節將至，寶格麗臻選珠寶、腕錶及配件作品，表達摯愛之情。在五月第二個禮拜天，讓溫馨氛圍蔓延至分分秒秒。

雋永經典 – 獻給永遠的女神的迷人頌讚

母親如同女神般的存在，總是堅定且不顧一切的支持著我們。Divas’ Dream系列以羅馬卡拉卡拉大浴場的扇形馬賽克曲線為設計標誌，鑲嵌高雅的珍珠母貝及象徵幸福的紅玉髓，或用密鑲鑽石加以點綴，正是對女性氣質與耀眼光華的迷人頌讚。在特別的節日，以Divas’ Dream系列作品致敬生命中最重要的女神，更別具意義。

匠心傑作 – 珍惜美好生活的閃耀黃金時刻

時間如黃金一般珍貴，是最奢華的存在，分分秒秒、日日夜夜地悄然流逝，然而值得留念的珍貴片刻，將永存心中成為令人難忘的美好回憶。Serpenti Seduttori 鎏光蛇影腕錶系列設計靈感源於致敬女性的流金歲月，以Serpenti 經典的水滴形錶殼設計，錶冠鑲嵌蛋面切割彩寶，搭配靈活的六角形蛇麟鍊帶，展現寶格麗羅馬珠寶商的品牌元素。Serpenti Seduttori鎏光蛇影腕錶盡展溫潤光芒，讚頌著如太陽般溫暖的母愛，藉由獻上腕間的精美時計，提醒生活中與母親度過的美好時刻，表達心中的珍惜與感謝。

花飛蝶舞 – 春天時節必備的心動配件

告別寒冬，春天的腳步已悄然到來，在這個百花爭艷的季節，寶格麗特別獻上Serpenti Forever Butterfly Flow系列包款，宛如童話般綴上珠寶般的蝴蝶鑲飾，捕捉春天最浪漫的一面。經典的Serpenti Forever肩背包及手提肩背包加上舞動的蝴蝶點綴格外別緻，粉彩色調與柔嫩色彩搭配上輕巧包型，適合各種場合攜帶，讓母親成為所有聚會上最時尚耀眼的存在。