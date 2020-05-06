根據實價揭露最新資料顯示，台北市今年第一筆實價租金4千元案例出現在地標101大樓，39樓租金每坪4148元，業者指出，雖然3月疫情開始逐步發酵，但仍有高價的辦公室租賃個案成交，加上北市頂辦供需不平衡，區域內的辦公室租賃市場長期仍被看好。

全球資產表示，北市精華區辦公室大面積租賃供給有限，所剩大面積空間不多，難以滿足大型企業整合內部聯合辦公之需，信義世貿商圈租金上揚趨勢仍未改變，目前空置率下降至2%以下來到1.84%；再加上近期許多老舊辦公大樓都更改建，供給減少有利北市辦公租金持續走揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內的指標A辦大樓，包括101、南山廣場與國泰置地等，每坪4千元租金已經是相當普遍，同時區域內近期兩次的地上權標售案，也都吸引壽險業者投標，顯見區域內的辦公室租賃市場長期仍被看好。

曾敬德表示，台北101大樓此次39樓的租賃案面積較大，實價揭露成交552.2坪，月租金229萬元，每坪單價為4148元，成交單價是近年以來的第三高價。商用市場雖然也受到疫情影響干擾，不過辦公、廠辦及工業地產，受惠於台商回流以及分流辦公政策，以及物流需求拉升等因素，相對受疫情衝擊的程度相對較小。

展望2020第二季商用不動產，隨著商辦大樓交易持續熱絡，租金行情水漲船高，加上政府積極推動老舊建築都更，讓一些老舊辦公大樓開始有所動作，包括位於敦北民生商圈的國泰寰宇大樓以及敦南商圈的敦南金融大樓，預計在Q2拆除，兩棟大樓將改建成20層樓以上的新辦公大樓，未來將有一波因都更大樓改建的新商辦大樓量體釋出。