近年來，桃園市躍上全球智慧城市舞台，國家建設重磅出擊，育兒福利超越雙北，市民幸福指數節節升高，加上三心六線捷運啟動等，掀起雙北移民新熱潮帶動人口紅利。今年最耀眼「小檜溪重劃區」被譽為桃園新東區，第一座位居市區親水親綠重劃區，位控重劃區門戶新地標「合謙愛瑪市」出門就是桃園最大市立公園「朝陽公園」萬坪森林生態滿足親子遊賞趣，大樹森林芬多精天天激發健康能量。享有重劃區開闊天地，擁有民生中正商圈機能完善，近享新光三越、遠百、統領站前商圈時尚生活，城居新優境精彩日日。

▲朝陽森林公園。/圖業者提供

▲桃園火車站。/圖業者提供

「合謙愛瑪市」迎東門溪永久棟距，擁有市區及河岸雙向豪景，建築大器退讓留白，對外形成環區百米台灣櫸綠園道步步風景，內擁五葉松水景中庭花草水語，回家享受全齡化公設會館及空中邀月BBQ花園，由「合康建築團隊-合謙建設」擁有五千戶優質口碑保證，專為新一代家庭打造健康科技智能宅，配備九道嚴密科技防線，三星電子鎖及全方位智能隱形管家，嚴選抗菌「銀立淨乳膠漆」及世界級淨水專家「愛恵浦濾水器」守護健康，全室TOTO省水衛浴主臥免治馬桶座及日本首席頂級廚具cleanup居家精品薈萃品味升級，並提供頂樓防水保固5年、室內防水保固3年讓客戶購屋更安心，全能建築經典2~3房採光通風完美格局，戶戶超值優選。

「合謙愛瑪市」美力熱線03-3372666