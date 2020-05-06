萬寶龍（Montblanc）藝術贊助系列限量筆即起登台，筆身融入墨西哥阿茲特克帝國的古文明和建築風格，藉此向蒙特蘇馬一世（Moctezuma Ilhuicamina）致敬，其中超長筆蓋是最大特色，設計靈感源自當時的偉大發明「擲矛器」，是萬寶龍相當少見的筆款設計。
致力於推廣藝術文化的萬寶龍，每年都會透過發行藝術贊助系列限量筆，向歷史上卓越的藝術贊助人致敬，今年的主角人物是蒙特蘇馬一世，他於1440年即位，在位30年期間擴大帝國領土，興建首都特諾奇提特蘭城 (Tenochtitlan)，也就是現今的墨西哥市，打造阿茲特克帝國的黃金時期。
藝術贊助系列蒙特蘇馬一世筆具有多款限量筆，其中最頂級的限量筆全球僅限量8只，筆身刻有展張翅膀的守護神「維齊洛波奇特利」（Huitzilopochtli），以及叼蛇的雄鷹和仙人掌的立體雕刻，取材自阿茲特克首都特諾奇提特蘭城（Tenochtitlan，遺址位於墨西哥）的建城神話，圖案外框的雙頭蛇，則有重生、富饒與幸運的意涵。
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