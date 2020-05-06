如果你曾在健身和減重這條路上掙扎過，那你可能聽過「一休陪你一起愛瘦身」，在Facebook有超過88萬粉絲，不公開社團有超過28萬社團的部落客。一休的體重曾經飆升至86公斤，直到遇到另一半燃起他減肥的鬥志，成功在一年甩肉25公斤，他逐漸對規律運動和健康飲食產生興趣，也開始鑽研關於健康吃這件事。

一休常常收到粉絲詢問，想要健康吃、健康瘦，有什麼更好的選擇？上班族沒時間自己做、外食又怕不健康、熱量和營養成份難控制、健身餐又吃不習慣，所以，找到一個「營養健康又方便調理的主食」，一直是一休的願望。在眾多臺灣人喜愛的餐點裡，他發現水餃有機會成為他心目中的「超級食物」，只可惜市面上並沒有符合他理念的選擇。因此，一休決定自己來開發，符合自己與粉絲們期待的好商品，「一休麥餃子」為此理念而誕生！

「一休麥餃子」內餡以雞肉、四季豆、高麗菜為主，可增加腸道蠕動同時攝取優質蛋白質。（圖／品牌提供）

首波主打口味「全麥蔬蔬雞」，2019年10月在嘖嘖募資平台登場，突破200萬新台幣的贊助。在經過消費者的反饋而多次調整後，我們再次推出3.0版，除了選用更優質的全麥麵粉，並將餃皮的全麥比例提高至66%，也將香油用量減半，熱量下降到一顆40.2大卡，相較他牌同克數約降低33%，脂肪減少74％。吃得營養，也可以這麼美味又方便，過更好的生活，不用虧待自己的胃口。

「一休麥餃子」的水餃皮含有高達66%全麥麵粉，放涼後餃皮依然超Q彈，膳食纖維幫助促進腸胃蠕動，更有飽足感。（圖／品牌提供）

「一休麥餃子」一袋20顆入，總重約500公克，以組合形式販售且不限金額皆免運，單次購買越多袋平均單價越低。1盒299元，6入組合平均每盒 239元，10入組合平均每盒209元，目前已在「i3Fresh愛上新鮮」開放預購。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「一休麥餃子」一顆只有40大卡，減肥時也可以安心吃！

★獎品內容 ｜ 一休麥餃子*1袋

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。