全聯We Sweet甜點8日起至6月4日首度與「檀島香港茶餐廳」推出5款聯名甜點，除了獨家必吃款「港式布蕾奶皇蛋撻」有192層鬆化酥皮，和港點必備的「港式菠蘿油」、「楊枝甘露」，喝的凍檸茶和鴛鴦都變身吃的蛋糕，創造新口感。每款原價49元至99元，期間限定特價45元至89元。
「鴛鴦珍奶捲」用港式鴛鴦奶茶製成日式戚風蛋糕體包裹珍珠，混搭港台甜點；「冰心捲蛋糕凍檸茶」將港式凍檸茶結合全聯甜點常勝軍冰心捲蛋糕，香草戚風、檸檬卡士達及紅茶寒天慕斯搭出清新感。
活動期間凡購買We Sweet檀島聯名甜點，憑外包裝於檀島香港茶餐廳信義店/中港店/南西店/劍南店內用消費不限金額，可兌換極品蛋撻。此外，還有2款獨家聯名港式零食，「華元波的多洋芋片-檀島奶皇流沙包風味」，單包特價54元，8日至21日買1送1，全台限量8萬4000包；「盛香珍檀島極品蛋撻風味–夾心曲奇」，單盒特價84元，8日至21日買1送1。
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