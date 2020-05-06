擁有混血臉孔的許瑋甯，在走出阮經天8年苦戀、轉愛攝影師男友劉又年，身上的光芒似乎變得更閃耀。最近她在社群網站分享騎單車的照片，網友除了狂糾「愛情的倒影」，也發現許瑋甯的腿根有塊小黑影，疑惑是否為胎記或刺青。

許瑋甯4日在InstagramPO出一連串單車照，寫道：「天氣好，騎上我的小黑動一動。」並註記是「瘦身方法之一」、「假裝在騎馬」畫面中，她戴著草帽、墨鏡，一頭黑色長髮隨性灑落香肩，下半身搭配白色熱褲，露出一雙雪白的長腿，不僅讓網友讚嘆，曾之喬也直呼：「到底誰騎車會這麼漂亮？」

許多網友在留言處提問，許瑋甯挑了不少題回應，其中有人欣賞美腿之餘，好奇詢問：「左大腿是刺青還是胎記呀？」她笑回：「是口袋外露……」還有人問：「騎車真的可以瘦嗎？」她親民地回覆：「基本上我一騎就是一整天6-7小時。當然中途會休息。但是就是代步工具！」就連身上的斜肩衣服都有人問：「那個衣服⋯求問如何滑的剛好不要整件掉」許瑋甯搞笑地神回：「流一點汗……就黏住了……。」完全沒有女神的架子。

當然也有人好奇掌鏡者是否為男友劉又年，拚命想放大墨鏡的折射，「可惡倒影都沒有幸福的蛛絲馬跡！」此舉讓許瑋甯哭笑不得，回了三個哈和笑哭的表情符號。