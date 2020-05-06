防疫在家沒事做，不少民眾都會選擇追劇、看電影等方式打發時間，而Spotify今（6日）就推出了《哈利波特》的閱讀聲音書在平台上，讓一眾粉絲能夠在Spotify上重溫魔法世界的故事，此次首推出的為《哈利波特：神秘的魔法石》，是《哈利波特》系列的第一集，即日起將提供給所有免費和Premium的用戶們聆聽。

而此次上線的Podcasts由飾演哈利波特的男星Daniel Radcliffe 丹尼爾雷德克里夫，率先閱讀故事的第一章《大難不死的男孩 The Boy Who Lived》，即日起到6月底每周都將發布新的章節，就連英國演員Stephen Fry史蒂芬佛萊、David Beckham大衛貝克漢，就連飾演佛地魔的心腹寵物蛇、於電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》中出演的韓國女星Claudia Kim金秀賢也將於該系列中獻出自己的聲音，為觀眾閱讀這經典故事，現只要到 https://spoti.fi/HarryPotteratHomeReadings 即可收聽，正好在家重溫經典故事，順便練習英文聆聽能力，也是相當不錯的選擇。