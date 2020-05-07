以下3個星座在年輕的時候戀情往往不是那麼順利，但是隨著個性漸漸成熟，桃花運就會越來越旺！

▍第三名：獅子座

上榜理由：個人主觀意識強

太陽賦予獅子座的熱力，使獅子有過度熱情的傾向，這種熱情主要體現在獅子對感情的在乎、介意方面，會比別人更多一點、熱一點。但恰恰是這一點點，容易讓獅子多受很多愛情的苦，越早戀愛，越容易受到感情傷害。另外個性強硬的獅子，太具有個人主觀意識，所以做獅子的戀人常常會感到很辛苦，有壓迫感，甚至會很想要逃離。或許這對獅子座的人來說，是因為愛你，所以才要求你；要是不愛你，都懶得搭理你。這種「霸氣」的方式，唯有經過時間的淬煉，才會漸漸變得溫潤一些。隨著年紀增長，獅子也會更加體會到愛情不止是熾熱，而是要能走向平凡安定的人生，那時的獅子，才能真正感受到愛情的深刻滋味。

▍第二名：天秤座

上榜理由：太過專注自我

年輕時候的天秤，喜歡把精力都放在自己追求的事物上，把自我的感受放在第一位，這樣就很容易給人留下一種自私，沒那麼在乎感情的印象。其實，天秤不是不渴望戀愛，只不過在對感情的表達方式和體貼程度上比別人差了那麼一點點。他們在感情的處理上少了一些耐心，一旦不耐煩就容易冷到冰點傷透別人的心，或讓人不知所措。而個性上的問題想要得到改善，時間會是很好的解藥。隨著年齡的增長、閱歷漸多，天秤的個性會慢慢變得穩定一些，對人情世故也會多了幾分理解，也自然會更懂感情。這時的天秤就進入沒那麼得失心，態度也不再那麼僵硬的階段，自然能享受愛情真正甜美的滋味。

▍第一名：摩羯座

上榜理由：流浪氣質濃厚

魔羯的脾氣真的屬於星座中非常固執的一個，而且自尊心超強。對於摩羯來說，愛情和麵包同等重要，只有在感情確認無誤時，才會坦然面對。摩羯表達愛意的方式往往體貼有餘，然而浪漫不足。他們會覺得愛情只是生活計劃中的一個項目，因此不要奢求他們會用對待生命的熱情來對待愛情。但自帶流浪氣質的摩羯，瀟灑的個性卻很容易讓異性著迷。可摩羯對待感情的三不原則——不主動、不拒絕、不負責，也往往讓喜歡他的人心碎。只有年齡慢慢大一些了，經歷過生活的歷練後，摩羯才會漸漸收起流浪的心性，變得成熟起來。性格也更有穩定性，面對愛情，心態也比過去淡然、健康，這樣戀愛運自然也會越來越好！

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