很多女生都希望自己的臉能夠看起來又小又立體，難道真的只剩整形、削骨這些方法？其實運用修容和打亮技巧，就能打造立體小臉！植村秀彩妝師分享三種臉型的修容秘訣，運用顏色深淺不同的粉底棒就能打造立體輪廓。

▍1.圓形臉

圓臉需要用修容讓臉部線條拉長，就能讓臉看起來比較小。先用比自己粉底色更淺的顏色在鼻樑到鼻頭的部位畫上一筆，並輕拍推勻，接著在下巴用較淺的顏色，以輕拍點壓的動作打亮推勻。最後在顴骨正下方往太陽穴的方向畫上修容色再推勻即可。

圓臉修容前後對照圖。（圖／品牌提供）

▍2.方形臉

方形臉則可利用修容來讓下顎線條看起來比較柔和，可加強臉部中央的立體感來轉移臉部重點。先用比自己粉底色更淺的顏色在鼻樑到鼻頭的部位畫上一筆，並輕拍推勻，接著在顴骨正下方往太陽穴的方向畫上修容色，再加深眉頭與眼頭之間的部位，也就是山根與眼頭之間的前眼窩，以指腹輕輕暈開，即可完成修容妝容。

方臉修容前後對照圖。（圖／品牌提供）

▍3.倒三角臉

倒三角臉需要以修容來縮小額頭視覺上的面積，讓整體臉型更趨近於鵝蛋臉。先以淺色粉底棒打亮眼下淚溝處，再以深色修容塗抹於顴骨下方，接著以深色修容塗抹於額頭側邊至太陽穴處，並以手指或五角海綿推勻，讓修容色自然融合於底妝中。