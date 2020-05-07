去年年底於台北新光三越A11盛大開幕的「迪奧香氛世家」，早已成為全台香氛控的朝聖之地。今年母親節檔期特別推出禮物包裝及刻字兩項貼心服務，買來送給媽媽超暖心！

迪奧香氛世家每一款香氣皆保有迪奧首席調香師 François Demachy創作時的藝術DNA，傳遞著不同的香氛故事，孕育出極富溫度與情感的23款香水，一開幕既掀起香民收藏熱潮。此外，香氛蠟燭、香氛潤膚乳霜、香氛潔膚系列、Mitzah絲巾等，也同樣廣受好評與喜愛，成功將迪奧法式優雅生活美學帶入台灣消費者的生活之中。獲得廣大迴響的「迪奧香氛世家」，今年將在同一地點繼續為台灣消費者獻上全系列香氛藝品，持續傳遞迪奧法式生活美學。

「迪奧香氛世家」的香水外型簡潔，香味共有23款可選擇。（圖／邱映慈攝影）

摩登法式生活美學始於最親膚的沐浴、洗手與潤膚時刻，盡情享受香氛世家推出的香氛皂、洗手乳帶給肌膚的溫柔洗禮，擺脫外在環境的各式紛擾，讓繁花芬芳療癒感官，為勤洗手的日常增添暖意。另外，身體保養絕對少不了潤膚乳霜，能柔嫩清潔後的肌膚給予潤澤呵護，嬌寵每寸肌膚；接著，請為自己點上一盞療癒香氛蠟燭，讓高雅香氣芬芳滿室，為居家生活增添溫暖，伴你舒心安眠。

迪奧香氛世家系列香氛皂於南法普羅旺斯手工製成，能於溫和洗淨雙手的同時為肌膚留下潤澤膚觸，溫柔寵膚。（圖／邱映慈攝影）

質地輕盈親膚的香氛潤膚乳霜賦予肌膚潤澤呵護，一抹柔滑細嫩，散發怡人香氣。（圖／邱映慈攝影）

迪奧建議可挑選「香氛潔膚系列」與「香氛潤膚乳霜」，讓每日的洗手環節也能成為一場優雅的寵膚體驗，更是母親節贈禮時刻最能輕鬆紓壓、療癒身心的完美獻禮。即日起凡於「迪奧香氛世家」消費任兩件以上商品，即可享有「法式贈禮包裝服務」，為你精心包裝滿滿心意。此外，「迪奧香氛世家」也將於5/9至5/10下午時段，推出期間限定「客製化刻印服務」，凡購買迪奧香氛世家系列產品滿額NT6,500 (須內含任一香氛)，即可享有專人刻印服務，所以本周末將是兩項服務的黃金交叉點，把握這兩天來「迪奧香氛世家」為母親節獻上獨一無二的香氛獻禮！

消費兩樣正品即可享有禮物包裝服務，包裝線材還可自行選色。（圖／邱映慈攝影）