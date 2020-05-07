面對即將到來的炎熱夏季，消費者對粉餅的需求越來越高，「粉餅」控油、持妝、方便補妝等特性，正是夏日完美底妝的最佳搭檔。為符合消費者期待，ALBION雪膚系列中的「皙潤雪膚粉餅」將於今年5月升級為「皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++」，延續輕柔粉體、零粉感的特性，更強調能對抗所有夏日底妝常見困擾，並帶來卓越美白功效。

如何在夏天維持完美妝感，一直是愛美消費者的困擾，因氣溫升高伴隨後來的脫妝、毛孔粗大、黯沉，只能不斷的補妝再補妝來補救，導致粉感過重，更可能出現惱人乾紋。這些現象，可說是夏日底妝「五大夢靨」。

為消彌消費者對夏日底妝的困擾，並顛覆「粉餅」的刻版印象，ALBION皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++能創造出五大零缺點底妝：零粉感、零毛孔、零乾紋、零暗沉、零脫妝。絕佳的滋潤效果、如空氣般輕盈的粉體，還能解決惱人毛孔、暗沉等困擾，創造出宛如自帶濾鏡般的自然零粉感美肌，絕對能成為今夏女性們最渴望的「夢想粉餅」。

皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++NT.1,680元。（圖／品牌提供）

新一代「皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++」將四種高機能粉體，融入粉體設計中。其中，「遮瑕」與「明亮」粉體能修飾膚色不均與暗沉瑕庛、並提亮臉色。而「肌膚平滑粉體」與「色彩粉體」則可瞬間隱形細紋、毛孔，還能調整膚色，讓臉色過了中午也不會變得蠟黃。另外，還添加了「長效型維他命C粉體」，在上妝的同時持續注入美白維它命C，讓肌膚保持白皙透亮。

完美底妝，少不了妝前的防護工作，ALBION熱搜商品「超完美防曬霜SPF50+ /PA++++」質地細膩保濕，讓肌膚毫無負擔感，並含4種紫外線吸收劑，給肌膚完善的隔離防曬，同時更添加特殊的抗老成份，幫助HSP70與HSP47兩大抗衰老蛋白質的增生，解除肌膚面臨的老化危機。與新升級「皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++」兩者併用，完美防禦、長效持妝無瑕美肌輕鬆達成。