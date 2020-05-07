出道多年，許光漢始終不變自己的初心，努力認真去詮釋每一個不同角色的個性。從一個17歲清爽乾淨的通透少年到37歲迷人溫暖的魅力熟男，許光漢不停地顛覆形象，驚豔全場。

一般人可能會以為只有女明星才會認真保養頭髮，其實許光漢也非常注重髮質維護！洗頭後他會在使用吹風機前先使用髮油，來減緩熱風對頭髮造成的傷害，造型前也會使用護髮品，讓頭髮能夠充滿光澤，而且還會有自己喜愛的香氣！

許光漢分享自己最近的愛用品就是暱稱為「小金油」的巴黎卡詩金緻柔馭露，尤其是小金油迷人的高級訂製調香更讓他印象深刻，使用後彷彿噴上了高級訂製精品香氛，讓髮香持續一整天，是他心目中完美女神秀髮必備NO.1護髮精華油。他自己的使用習慣是每次擠兩下，在掌心搓揉後，均勻塗抺在秀髮，濕髮乾髮都可以使用。

許光漢愛用的小金油推出回饋活動，5/7起消費者上網登錄報名參加KÉRASTASE巴黎卡詩7日小金油全能挑戰，巴黎卡詩將抽出100位消費者，能免費獲得價值NT650元的小金油30ml，試用後分享使用心得與秀髮照片，並標註#全能小金油、#巴黎卡詩，就有機會再獲得價值NT2000元小金油100ml！（圖／品牌提供）

KÉRASTASE巴黎卡詩銷售No.1小金油「金緻柔馭露」自上市以來，早已成為頂級沙龍髮型設計師最推崇的護髮聖品，神奇小金油對秀髮驚人的修復能力，讓現代女性在嘗試各種百變造型，即便經歷無數次吹、染、整、燙所導致的秀髮傷害，還是能保持髮質健康髮感。KÉRASTASE巴黎卡詩金緻柔馭露輕盈秒滲透的獨特質地，讓精華成分能瞬間直達髮芯。添加「山茶花精萃」，每一滴都替秀髮帶來天然植萃的保養能量，能有效對抗高達230度熱工具傷害、持續96小時長效滋養、抗毛躁，無論日常保養或是染後造型修護，秀髮都能從「芯」改變，隨時隨地敢耀發光。