大陸火辣網紅 Yami 是大陸當地人氣超高的Coser（角色扮演者）之一，模樣童顏卻擁有傲人上圍，在IG上已經瘋狂吸引超過127萬名粉絲喜愛，由於Cosplay時總能把每個角色模仿到唯妙唯肖，更因長相甜美身材傲人，曾登上日本當地的動漫節目，被大批粉絲們譽為「紅到國外的女神」。

乍看之下就像未成年少女的 Yami 來自上海，以白皙臉蛋配一對水汪汪電眼及櫻桃小嘴圈粉無數，很難想像長相清純凍齡的她竟有著豐滿的F罩杯巨乳，給人十足的反差感！加上她私下的穿搭尺度超大，光是一脫下服裝，就足以讓全體男粉絲陷入瘋狂，她時不時都會穿低胸背心或緊身衣大曬曲線。

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近日， Yami 換上一套淡紫色性感睡衣，V領的低胸設計意外露出驚人的事業線，她除了對著鏡頭使出招牌放電，更配上文字寫下：「粉色回憶。」也讓粉絲們看了紛紛激動回應：「今晚睡覺你就是穿這套嗎？」、「完美女友」、「在家也太性感了啊」等。

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