動物森友會+Switch主機 家樂福線上購物中午限量賣220組 14:062020/05/07 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宅商機超夯，家樂福線上購物昨上架120組「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」，不到半小時賣完，今天（7日）再祭出驚喜，12時至15時限時推出近期爆搶的「《集合啦！動物森友會》Switch主機電續加長版＋指定5片遊戲＋鋼化玻璃膜螢幕貼」，限量220組，每組1萬9100元，家樂福表示Switch主機缺貨，這次分配的貨量不多，加上熱門的動物森友會，預計5分鐘之內會被掃光。 #Switch #動物森友會 #家樂福 #主機 #線上購物 也許您會感興趣 推薦閱讀 他用「動物森友會」神還原怪奇比莉MV 網狂朝聖 16:372020/05/03 科技 《電腦設備》技嘉Z490 AORUS系列主機板 搭載第10代Intel Core處理器 16:142020/05/04 財經 《動物森友會》飄文青風 家裡也能掛大都會博物館名畫 17:162020/05/04 科技 家居通路母親節獻禮 優惠加送府服務好貼心 19:362020/05/04 消費 母親節它最紅 家樂福集5點3折起換購 19:492020/05/05 消費 美型多功能廚具 量販集點3折起 04:102020/05/06 時尚消費 《動物森友會》太夯 網民仿亞馬遜自創物資交易平台 12:132020/05/06 科技 第二屆台中購物節7月登場 首次可線上、線下消費 22:242020/05/06 生活 直播隨看隨買 送禮到府 04:102020/05/07 時尚消費 時尚熱門新聞 IU超大膽「全身透視」裡面若隱若現 - 星光 - 時尚 24歲清純女星外套裡只穿內衣！外洩「上帝視角」 - 星光 - 時尚 長腿空姐緊身白T領口超深V「上帝視角洩春光」 - 星光 - 時尚 宋慧喬遭點名！0修圖素顏「臉部變化」引熱議 - 星光 - 時尚 170cm網拍女神西外裡上空！開襟「半乳露出」引暴動 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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