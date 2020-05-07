宅商機超夯，家樂福線上購物昨上架120組「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」，不到半小時賣完，今天（7日）再祭出驚喜，12時至15時限時推出近期爆搶的「《集合啦！動物森友會》Switch主機電續加長版＋指定5片遊戲＋鋼化玻璃膜螢幕貼」，限量220組，每組1萬9100元，家樂福表示Switch主機缺貨，這次分配的貨量不多，加上熱門的動物森友會，預計5分鐘之內會被掃光。