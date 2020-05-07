Open Walk 和 Summer Walk 是 Loro Piana 品牌標誌鞋款，最初乃為航海運動而設計，如今也完美運用於都市生活。這些鞋款是為對航海充滿熱情的運動愛好者而設計的時尚配飾，因其舒適輕盈且簡潔俐落的鞋型而迅速走紅。經典設計使其成為多功能百搭鞋款，可以是搭配休閒服裝的點睛之筆，亦可是搭配正式服裝的理想選擇。

兩款鞋履設計均來自於航海造型，其白色鞋底的細節特點體現著此靈感泉源。白色鞋底不會在帆船的木甲板上留下痕跡，是水手鞋的典型特徵。但 Open Walk 和 Summer Walk 鞋款與眾不同的原因不僅在於鞋底的顏色，更在於其所採用天然橡膠和穩定防滑科技材料的獨特混合，賦予鞋履高度穩定性和抓地力。此混合物為 Loro Piana 獨家材質，呈現略顯透明的質感，而每雙鞋色彩亦呈現輕微差異，突顯其獨一無二。

此外，鞋底可承受較大幅度的溫度變化，使得鞋子的彈性和舒適度獲得保證：不會因低溫而收縮，也不會因極端高溫而鬆垮變形。其他原創細節設計包括：透過鞋底上 Loro Piana 首字母的重複圖案達到止滑效果，和在鞋跟上刻劃鞋主姓名，此創作靈感亦來自於水手會將所有鞋子放在大籃子中，因而需要透過這個簡單的方法來輕鬆辨認自己鞋履的傳統。