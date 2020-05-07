為慶祝母親節，Salvatore Ferragamo特別推出#MomToMom數位活動，邀請世界超模Carolyn Murphy與啟發她的超級女性進行一對一對話，透過社群平台Instagram Live直播進行一系列的訪談內容。其中，特別來賓包含澳洲超模Miranda Kerr、美國超模Lily Aldridge與美國知名設計師暨部落客Athena Calderone。他們不僅是母親，同時也在時尚、慈善事業等不同領域上繳出亮眼成績單。

觀眾將有機會觀看Carolyn與她的客人在家中進行私密對談，談話主題多元，包括孕產、健康、時尚和設計，傳遞實用秘訣與建議。

所有內容都將於本周透過Salvatore Ferragamo的Instagram @ferragamo播出，直播中亦歡迎觀眾提問。

直播時間如下：

美國東部時間5月6日(三) 4:45PM /台灣時間5月7日(四) 04:45AM：嘉賓Miranda Kerr

美國東部時間5月7日(四) 3:30 PM /台灣時間5月8日(五) 03:30AM：嘉賓Athena Calderone

美國東部時間5月8日(五) 3:00 PM /台灣時間5月9日(六) 03:00AM：嘉賓Lily Aldridge