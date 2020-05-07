名列2019年福布斯美國400富豪榜的伊隆·馬斯克（Elon Musk）喜迎第六個孩子！大家對馬斯克最熟悉的身分應該是Tesla特斯拉汽車執行長兼總設計師，他的女友Grimes最近產下他們愛的結晶，馬斯克這次為孩子取的名字竟是「X Æ A-12 MUSK」！究竟這名字背後有什麼含意呢？

馬斯克和Grimes的想法都非常前衛，他們覺得這個孩子是非常特別的存在，兩人並不打算自行決定孩子的性別因此暫定為無性別，雖然馬斯克曾在推特（Twitter）回答網友孩子的生理性別是男孩，但兩人會讓孩子長大後再決定自己的性別。

關於這個孩子最讓人在意的還是那特別的名字「X Æ A-12 MUSK」，許多網友表示「聽起來像特斯拉汽車新車系」、「好像機器人的名字」，Grimes特別在推特仔細說明，X是「未知數」的意思，Æ則是Grimes對Ai的拼法，即「愛、人工智慧」的意思，A-12則是馬斯克和Grimes最愛的飛機名稱，是一台速度很快但沒有武器和防禦的戰機。

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