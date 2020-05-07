夏日的腳步逐漸逼近，是否擔心炎夏的油光問題讓你面子掛不住？臉上的油光和心中的烈火更讓你的帥氣度岌岌可危？uno夏日懶人救星來報到，全新夏季限定商品「完效男人沁爽保濕凍」 All in One一瓶掃除夏日帶來的煩躁、油光問題！

涼感持久成分，鎮靜夏日過熱的肌膚，安撫夏日煩躁的心，塗抹兩層，還能瞬間感受體感溫度下降，全日酷涼無極限！控油粉末搭配雙重玻尿酸，瞬間控油補水，清爽不黏膩。濃縮5道保養程序，all in one無油清爽質地，洗完臉刮鬍後只要這瓶，立即展現型男清爽自信肌。

添加控油粉末，可防止出油，解決夏日油光滿面問題。（圖／邱映慈攝影）

肌膚乾燥會使油脂過度分泌導致臉泛油光，頻繁洗臉下又會造成水分加速流失，此時你更需要的是簡單有效的保養，uno「完效男人沁爽保濕凍」清爽不黏膩，一瓶補充足夠水分，搞定油光與酷熱，平衡肌膚油脂，清新柑橘香超療癒，輕鬆喚醒好感肌膚。

質地清爽好推開，使用後肌膚呈現微霧的無油光狀態。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ uno完效男人沁爽保濕凍*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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