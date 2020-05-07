今年初宣布「脫英」變火速飛往美加定居的哈利王子與梅根王妃，近日突然在網路上公開梅根與阿奇小王子(Archie)的影片，立即吸引網友熱烈討論，梅根的「美式作風」再度引來批評聲浪。

6日迎來第一個生日的阿奇，隨著爸媽脫離英國皇室後，便以平民身分於美國定居生活，而好一陣子沒出現在螢光幕前的他們，在阿奇生日當天突然現身慈善團體平台的影片中，只見梅根穿著藍色牛仔襯衫，臉上似乎沒有任何妝容抱著小阿奇開心念著故事書，而掌鏡人就是哈利王子本人。

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兩夫妻似乎想透過慈善團體營造出溫馨的氣氛，但還是被眼尖的網友發現，強勢的梅根一直用自己的方式希望阿奇學習「美式英文」而不是老爸哈利的英倫腔調；而當初以「保留隱私」作為脫英的理由也瞬間不見，讓皇室鐵粉痛罵「不是說要有隱私？」、「現在又要靠兒子出來刷存在感了？」、「這對夫妻到底在想什麼」，不過也有不少人稱讚「小阿奇長大了」、「跟爸爸一模一樣」。

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而好久沒見到小阿奇的威廉王子夫婦，也透過IG PO出舊照為他慶生，令粉絲們大讚「你們真的好大氣」、「果然是模範夫妻」。