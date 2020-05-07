一名網友在FB社團分享自己在牛排店用餐時，隔壁用餐的客人不斷抱怨「玫瑰鹽沒有玫瑰味」，讓他傻眼到不斷在心裡吐槽，貼文一出也引起其他網友的討論。

網友在FB社團爆怨公社發文，表示自己中午吃牛排的時候，隔壁桌坐著一對夫妻，約15分鐘後，他們的牛排上桌了，一會兒......女人對著她的男人說著：「老公我跟你說，這不是玫瑰鹽！」男人問說：「你怎麼知道不是玫瑰鹽？這應該是吧？」女人說道：「這沒有玫瑰花香啊，當然不是玫瑰鹽。」然後不斷發牢騷，讓這名網友聽了頭有點暈！

貼文一出也讓其他網友超傻眼，紛紛表示：「我還是第一次聽到玫瑰鹽有玫瑰香，長愚蠢了」、「太陽餅肯定有問題啊」、「太陽餅沒有太陽，廣告不實」、「老婆餅裡面也包老婆」、「我以為這是常識」。

其實玫瑰鹽就是「喜馬拉雅鹽」，產自巴基斯坦東部旁遮普省克烏拉鹽礦，因為含有微量的鐵雜質使它呈粉紅色或紅色，因此又被稱為「玫瑰鹽」。

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