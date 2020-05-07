根據最新住展風向球顯示，已連續五月亮出藍燈， 4月下旬推案量能湧現，推案潮將延續到520檔期。但業者指出，雖然推案量變多，剛性需求並未如預期堅不可摧，反而持續萎縮，雖然下滑幅度不大，但首購市場警示燈已亮，小宅建案近期買氣並不如預期。

根據4月住展風向球顯示，總分為31.0分，較3月份增加0.3分，分數已連續二個月上揚，惟對應燈號則仍為藍燈，已連續5個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標的表現不一，預售屋推案量、來人與成交組數等三項分數上揚，成屋供給量、廣告批數持平，僅議價率一項分數下挫。

住展雜誌研發長何世昌表示，因4月開賣的建案數量較多，且部份舊建案議價空間稍微擴大，吸引民眾出手買房，房市買氣小幅回溫，風向球也因而慢慢往黃藍燈挺進。

4月預售屋建案推案量達6百餘億元，案量達15億元以上的預售指標案，成屋供給戶數接近7百戶，與3月水準相當，由於4月份國內疫情趨緩之故，今年房市329檔期在3月份上半場推案平淡，到了4月下半場推案量能湧現，推案潮將延續到520檔期。雖然推案量變多，但業者的銷售信心卻沒有上升的跡象，釋出的報紙廣告量不足0.5萬批。

在4月來人組數與成交組數方面，住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數回升至21.1組／週，較3月（18.9組／週）成長2.2組／週。另，4月成交組數則約為1.9組／週，較3月（1.6組／週）增加0.3組。北台灣新建案市況在4月前二週，大抵延續3月份疲弱走勢，買氣比較清淡，到了4月最後二週來人與成交逐漸好轉。

何世昌分析，4月份市況上揚的關鍵，其中一部份與首度開賣的建案量較多有關，因初登場的建案新鮮度較高，且建案開賣前普遍接受客戶預約，所以公開時能夠有效挹注成交量。另一部份，則與業者價格放軟有關；由於特定建商對成交價格已經沒那麼堅持，買方比較能談到好價格，因此提高買方出手意願。

雖然4月份推案量上升，市況也同步走揚，但仍有一些面向值得注意。首先，剛性需求並未如預期堅不可摧，反而持續萎縮，尤其是4月首購市場進一步下滑，雖然下滑幅度不大，但首購市場警示燈已亮，小宅建案近期買氣並不如預期。

推估其原因，應該是跟近期就業市場表現不佳息息相關；當首購族對就業或轉職有所疑慮時，會比較不敢出手買房。另一部份，或許與首購產品單價普遍偏貴脫不了關係。

雖然剛性需求意外縮手，但投資置產需求卻在增加，似乎不受疫情影響。推測其背後因素，可能是市場資金過剩而利率又極低，借貸的資金成本不高，投資人轉進房地產的意願升高。

何世昌進一步指出，近期市場上買方「撿便宜」的心態濃厚，未來市況表現與建商讓利與否息息相關；雖然4月有些建案暫時讓利，但是否會形成降價風潮似乎還很難說，恐怕要再拉長時間觀察。