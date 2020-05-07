南港近年土地交易火熱，基地面積超過7000坪的「大南港案」土地標售案今(7)日正式開標，有2家壽險業投標，最終由富邦人壽以總價282.87億元標得，換算土地單價高達376.56萬元，商仲業者分析，南港土地標售熱況已不輸信義計畫區，加上該案大基地，能有效滿足投資人多元規劃需求，南港後市持續看漲。

「大南港案」占地7,514坪，為商三土地，由7家公司擁有，分別為國揚34.06％、和桐子公司和信成10.43％、工信子公司展邦建設14.36％、威力國際15.94％、弘輝開發建設11.16％、宇盛開發7.66％、定利開發6.39％，由於標售底價不對外公開，只有領標人知道，推估底價約在265億元上下。

負責標售作業的普華國際不動產總經理田揚名指出，累積超過10組評估業者領標，其中金融保險、上市建商各佔比約5成，以該案土地底價逾260億元，以該案基地推算，可興建樓地板面積約6.2萬坪，若以每坪造價20萬元推估整體興建費用便高達124億元，因此，土地加造價的整體開發金額預估高達400億元。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，此次大南港所有權標售案引來高階實力買家出手實為預期中的結果，積極搶標程度不輸早先信義計畫區的數宗標售大案，主因是此案具備大基地能有效滿足投資人多元的規劃需求，加上南港後勢發展看漲。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒分析，該案法定容積率為353%，尚能配合開放空間獎勵及容積移入之總上限30%，增加建築銷售面積後，可有效稀釋土地成本。而且因應南港區發展五大中心產業，住宅使用比例也從原來規定的上限30%放寬到50%，以區域行情來看，只要住宅每坪單價能賣出百萬行情，商用產品平均租金能破2200元，投資者就能回本。

施甫學分析，新冠疫情下投資人獵地仍不減積極，截至今年第一季土地交易金額新台幣874.2億元，年增38.8%，有效激勵投資人對於商用不動產市場的信心，土地交易熱況持續發燒從交易單價屢創新高便能窺知一二，尤其壽險業買家積極程度令人驚艷，自去年起便積極佈局商辦、工業地產以及土地案，包括國泰人壽及南山人壽都是積極出手的買方，今年合計交易總金額為317.5億元。