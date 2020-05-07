不管是長時間戴口罩出油泛紅、約會前突然缺水脫屑、或是日曬後膚色暗沉不均，肌膚總是在關鍵時刻鬧脾氣怎麼辦？肌研全新研發「光透潤面膜系列」，豐富精華深層滲透肌底，修護乾燥、細紋、暗沉等困擾，肌膚瞬間光、透、潤！
台灣消費者偏好用面膜保養，正是期待10分鐘集中修護後，拿下面膜那刻肌膚能立即透亮飽水。全新「肌研光透潤面膜系列」採用親膚性極佳的極薄透超導植物纖維材質，具有許多細緻纖維小孔，讓每一片面膜都能將兩瓶精華液成分緊緊鎖住，並迅速釋放至肌膚。此外，考量台灣女性臉型打造的獨特立體剪裁設計，能讓面膜更完美貼合臉型，連鼻翼、唇周都能緊密包覆，為肌膚創造高密著的半封閉環境，布膜表面柔軟細緻不刺激肌膚，讓敷面膜過程也能療癒享受，使肌膚在短時間內吸收滿滿精華，瞬間綻放水潤光采！
全系列共推出4款「瞬效補水」、「極致水潤」、「深層美白」、「亮澤緊緻」美容液面膜，5月於台灣限定新上市！不論是乾燥、粗糙、暗沉、細紋等問題，都能針對自身需求選擇，10分鐘為肌膚注入滿滿精華，讓肌膚瞬間亮起來！
▍活動
於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！
★抽獎活動參加方式：
1. 於FB按讚分享本貼文
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★獎品內容 ｜ 抽出四名粉絲，每人可獲得肌研光透潤面膜*1盒，不挑款隨機寄出
★公佈時間 ｜ 2020/5/21
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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